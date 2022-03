El profesor Thomas Christiansen no pudo aguantar las emociones y rompió en llanto tras haber quedado perdido su máximo objetivo: llevar a Panamá a la Copa del Mundo en Qatar.

Thomas Christiansen no pudo cumplir con llevar a la Selección de Panamá al Mundial de Qatar 2022. Los canaleros no pudieron meterse entre los tres mejores del Octogonal Final y tampoco en el cuarto puesto rumbo al repechaje. Tras caer derrotados (5-1) ante la Selección de Estados Unidos, los centroamericanos se despidieron de manera oficial de las Eliminatorias de Concacaf quedando una fecha por disputarse. Ante este escenario negativo, Christiansen no pudo contener las emociones.

De más a menos vino la selección dirigida por Thomas Christiansen quien en la recta final no pudo darle continuidad al buen juego y sobre todo a los resultados. Sobre todo ante Costa Rica a quien no pudo ganarle en los duelos que disputaron en el Octogonal Final. Son puntos que a la hora de sacar las cuentas pesan mucho y los panameños los vivieron en carne propia. Thomas agradeció el apoyo recibido durante todo este tiempo acompañado de unas cuantas lágrimas.

Thomas Christiansen explotó en llanto [VIDEO]

Además, Christiansen afirmó que su intención es seguir al mando de la Selección de Panamá: "Solo tengo palabras de agradecimiento a todos, en especial a los jugadores por su entrega, por su forma de asimilar muchas cosas que hemos hecho con la selección. Al final, solo queda felicitar a Canadá primero, a México, Estados Unidos y Costa Rica que son los que van directos y uno a repesca", comentó Thomas.

Panamá culminará este proceso de las Eliminatorias de Concacaf en el quinto lugar con 18 unidades en 13 partidos disputados. Con cinco victorias, tres empates y cinco derrotas. Además, han registrado 16 goles a favor y 19 en contra. Los canaleros terminarán el Octogonal final ante la Selección de Canadá el día miércoles jugando de local en el Estadio Rommel Fernández.