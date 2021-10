El entrenador inició hablando sobre el rendimiento del Fulo Martínez, "Cristian Martinez hizo un partidazo, en la rueda de prensa comenté que era un jugador bastante similar en características a Coco (Carrasquilla). Él y Aníbal en el mediocampo dieron mucha consistencia y supieron manejar los tiempos. Puedo seguir así toda la rueda de prensa hablando de cada jugador, pero estoy muy feliz con la actuación del equipo".

Con respecto a las sustituciones. "El tema de Blackburn y Negrito, los he cambiado porque no he tenido esa frescura, y hoy yo creo que he tenido diez años menos sobre el terreno de juego y entre los dos hicieron un gran trabajo que también ayudo en defensiva. El tema de Godoy, cuando salió en la camilla pensé de lo peor, pero lo que me gustó de él fue que cuando le dije que si podía continuar, me dijo que sí, pero que metiera a alguien fresco, me gustó su contestación, porque todos quieren jugar y él puso al equipo por delante de sí mismo en una situación que necesitabamos mucho trabajo y debemos agradecer".

Sobre el fútbol mostrado, "está claro que nuestro fútbol es el de hoy, lo que mostramos ante Jamaica, Costa Rica y México, cuando no tenemos la pelota perdemos la identidad, pero hoy volvimos a ser Panamá con nuestro esquema". También habló sobre las lesiones, "hay que hablar con el cuerpo médico y jugadores para ver quienes van a jugar y quienes completarán la lista de 23. Lo de Cooper es un golpe en la cabeza, no sé la gravedad, pero lo importante es que pudo continuar y ayudar al equipo".

El partido de Góndola, "los partidos que hemos analizado han sido a pierna cambiada, yo buscaba velocidad y el uno contra uno, provocar ocasiones en ataque que nos faltaron en partidos anteriores". El trabajo de Cummings "sabemos que Harold no da ningún balón por perdido, siempre da el cien por cien, hoy ha sido una situación complicada debido al rival, pero Cummings hizo un gran partido".

"Todos los partidos, todas la victorias son importantes y más tras un traspié que tuvimos en El Salvador, volver de la manera que volvimos ante un gran rival como es Estados Unidos, ganarles en el Rommel, en un Rommel lleno y aquí también agradecer a todo el mundo que apoyó al equipo, parte de la victoria de hoy es suya, pero sobre todo la entrega, la disposición de los jugadores, la garra, el querer ganar y eso lo tenemos claro desde el primer minuto", agregó el danés.

Panamá enfrenta a Canadá el miércoles 13 de octubre en la sexta fecha del Octogonal Final.