Luego de haber entregado la lista de seleccionados para el amistoso contra Perú, Thomas Christiansen dejó algunas declaraciones a los medios donde dejó claro cual es el objetivo del partido ante los de Ricardo Gareca.

Junto a un grupo de 11 jugadores que no habían sido tomados en cuenta en convocatorias anteriores, Panamá viaja a suelo sudamericano para jugar un amistoso contra Perú, previo a reanudarse la eliminatoria mundialista.

Por esto, el danés aclaró que su objetivo en este amistoso. "Como objetivo, es aprovechar el amistoso para ver nuevos jugadores. Sobre todo compitiendo en un partido oficial. Nuestro objetivo es ir a Perú para competir, lo cierto es que el resultado en sí no tiene prioridad, pero lo importante es ver jugadores nuevos, que yo no he tenido la oportunidad de ver", manifestó.

Además, reveló la razón de porqué dejó fuera del listado a algunos futbolistas que entrenaron durante la semana. "Tenemos eliminatorias dentro de poco tiempo y es nuestra prioridad, yo creo que es importante saber donde aprovechar nuestros jugadores".

"También hay que hablar de los riesgos que puede llevar este partido amistoso, nuestra prioridad es el primero contra Costa Rica y por eso he dejado a varios jugadores en Panamá, para que entrenen y estén listos para las eliminatorias", agregó.

Al igual, declaró que es importante para él, que todos los futbolistas se adapten al fútbol que imparte, "buscamos que todos los jugadores se adapten a nuestro fútbol y eso lo trabajamos también en los entrenamientos. Es un partido bueno para dejarse ver y demostrar que tienen un sitio en la selección".

Panamá enfrentará a Perú este domingo 16 de enero en un partido amistoso de preparación previo a retomarse los partidos de eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. El compromiso está programado a iniciar a las 4 pm en el Estadio Nacional de Lima.