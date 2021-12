Thomas Christiansen se encuentra en este momento en España, después de un año difícil con la selección nacional, el entrenador se está tomando un descanso para continuar encaminado hacia el Mundial de Qatar 2022 en el Octogonal Final de Concacaf. El danés tuvo una intervención en el diario AS donde se refirió al equipo de Panamá.

Entrevista

El estratega inició la entrevista contando como se dio su llegada al equipo canalero. “La oferta viene a raíz de mis agentes de Wasserman. Yo me desvinculo del equipo belga (Royale Union Saint-Gilloise) y ellos ven que hay un puesto vacante en la selección de Panamá y deciden mandar mi currículum sin consultármelo porque yo ya les había comentando anteriormente el tema de dirigir a una selección. De un día para otro, la Federación Panameña de Fútbol nos comunica que encajo en el perfil. Comenzamos a hablar durante un tiempo para concretar una reunión y así presentar un análisis de la selección y de Panamá. Al final, fui elegido como seleccionador”.

También valoró el rendimiento que ha tenido la selección desde su llegada. “Mi valoración es muy positiva. Al principio había dudas porque suelen contratar a seleccionadores locales o de países cercanos, como puede ser Colombia o Argentina. Para ellos, yo era una apuesta diferente y el resultado está siendo bueno. Estoy muy contento por ser seleccionador de Panamá”.

Agregó que ha conseguido marcar historia en distintas ocasiones con Panamá, “Poco a poco vamos consiguiendo resultados históricos. Por ejemplo, la mayor victoria en la historia de Panamá la conseguimos en las eliminatorias antes de clasificarnos al Octogonal frente a Anguila con un resultado de 13-0 a favor. También logramos ganar a Costa Rica como visitante tras muchos años sin hacerlo y nunca dos veces consecutivas. Todo está yendo muy bien pero hay que mantener los pies en el suelo”.

Mencionó que harán lo posible para estar en Qatar. “Soñar es gratis. Nuestra ambición es estar en el segundo Mundial para Panamá y estamos trabajando para conseguirlo. Tenemos nuestras opciones a falta de seis jornadas y estamos peleando contra Canadá, Estados Unidos y México. Por debajo de nosotros está Costa Rica con 5 puntos menos y jugamos contra ellos en enero”.

El danés también confesó que los resultados ante México y Estados Unidos fueron importantes. “Estados Unidos y México son los favoritos del grupo de la Concacaf. Contra los mexicanos, por ejemplo, empatamos en casa; y a los estadounidenses les ganamos (1-0). Volvimos hacer historia porque nunca se había ganado en una eliminatoria a Estados Unidos en Panamá. El pueblo panameño ha podido soñar y hacerse ilusiones de algo más”.

Cuando se le preguntó por la capacidad de reacción contra Honduras, dijo lo siguiente, “intentar mantener la calma y corregir situaciones sobre el terreno de juego, más bien actitudes porque cuando se hacen las cosas bien somos capaces de todo. En la segunda parte nos meten el segundo y decido hacer un triple cambio (Fajardo, Waterman y Yanis). Los tres entraron muy enchufados y con ganas de intentar darle la vuelta al resultado. Todo salió bien porque dos de los tres cambios anotaron gol, pero los tres intervinieron directamente. Fue importante la reacción”.

También se refirió a los siguientes compromisos del cuadro nacional. “Siempre el siguiente partido es el más importante. Es la típica frase que dicen los jugadores y entrenadores, pero la verdad es que es cierto. No podemos mirar más allá del siguiente partido y nos preparamos para jugar contra Costa Rica. Ahora empezará una eliminatoria de tres partidos (Costar Rica, Jamaica y México) y al terminar no habrá nada decidido porque hasta que matemáticamente no haya ningún equipo descartado y asegurado su clasificación no podemos hacernos más ideas. En la Concacaf se ve pocas victorias fuera de casa y, por eso, hay que darle mucho valor cuando empatas o ganas fuera. Nosotros tenemos la obligación de ganar en casa”.

Además manifestó que se siente feliz dirigiendo a Panamá. “Pienso en el futuro inmediato y estoy muy a gusto porque estoy disfrutando como seleccionador de Panamá. Me encanta el país, como se vive y se respira el fútbol. Tengo mucha ilusión por hacer las cosas bien y no se sabe lo que puede pasar en el futuro”.

El ex Barcelona, afirmó que le gustaría dirigir en España, “me gustaría entrenar en España. Hasta ahora no se ha presentado la posibilidad y en algunos momentos han dicho que por falta de conocimiento a la competición por haber entrenado fuera. Los clubes tienen miedo por apostar por entrenadores que viene de fuera, pero esa situación la estoy viviendo con Panamá y las cosas están yendo muy bien. Hay veces hay que apostar y ser valiente en traer a un jugador o entrenador aunque venga de fuera”.

Para finalizar, dejó un mensaje de lo que espera para el 2022, “en lo profesional le pido que sea igual de bueno que el 2021. En lo personal, pido la unión con la familia y salud”.