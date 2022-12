Se presume que Orlando Mosquera no seguirá en Venezuela con el Carabobo FC

Luego de un año completo siendo titular indiscutible (29 partidos) con el Carabobo FC de Venezuela, el guardameta, Orlando Mosquera, podría despedirse más pronto que tarde de la institución sudamericana. El cuadro Granate tendría amarrado a un nuevo portero y por como ha llegado, parece que será el favorito en el once inicial del 2023.

Hace unos días, se hizo oficial la contratación de Jeremy Vachoux, futbolista francés procedente de la Ligue 2 que ocuparía el marco de Carabobo FC. Y a pesar de que el europeo todavía no realiza las pruebas médicas con el club, salvo un obstáculo de última hora, defenderá los colores del onceno de la Liga FUTVE.

Esto quiere decir que el sacrificado sería Orlando Mosquera que, incluso, ya se comienza a especular que su salida se está considerando. Al igual, el periodista venezolano, Mario Alberto Sánchez, aseguró que no habría competencia en la portería, debido a que "no puede haber competencia si uno de los dos no está", dijo en redes sociales.

Por el momento, Mosquera se encuentra en Panamá entrenando con el Tauro FC, última institución a la que perteneció, antes de convertirse en legionario. Aunque cabe destacar que solo se encuentra con el combinado Albinegro con el objetivo de mantener el ritmo, mientras que resuelve su futuro para el próximo año. Hasta ahora, no se ha reportado sobre algún posible interés de equipos del extranjero.

Si llega a permanecer con el Tauro, sería una incorporación que caería bien en el club, tomando en cuenta que se trata de un arquero con experiencia fuera de fronteras y agregado a ello, ya ha vestido la camiseta de la Selección de Panamá en reiteradas ocasiones. Además, recordemos que el conjunto de Francisco Perlo deberá afrontar competiciones internacionales, por lo que se verá obligado a rotar su titular en algún momento del año.