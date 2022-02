Roberto Chen, quien ha tenido una buena etapa con el Club Deportivo FAS, expresó en una entrevista al programa deportivo Somos La Sele que continúa trabajando duro para obtener un nuevo llamado con la selección nacional. El defensor no ha tenido la oportunidad de jugar en la era Thomas Christiansen, pero aun así, se mantiene positivo.

El zaguero se refirió al equipo y manifestó que están realizando un gran trabajo en la presente eliminatoria, "la selección está haciendo una muy buena eliminatoria, una muy buena octagonal, dependemos de nosotros mismos para clasificar al mundial. Los jugadores que han ido convocando, obviamente todo el mundo quiere estar ahí, pero los que han ido, lo han hecho de la mejor manera, siempre que juega la selección les deseo lo mejor para ellos".

En cuanto a un posible llamado, dijo que siempre estará disponible para cuando el onceno canalero lo necesite, "mis compañeros lo están haciendo bien, en específico en mi posición, pero yo sigo trabajando y si se da, bienvenido sea, yo siempre estaré para la selección nacional".

En su momento, a Roberto Chen se le señaló de haber roto una burbuja con el equipo de Thomas Christiansen y por ello, el entrenador danés no lo volvió a tomar en cuenta. Sin embargo, el futbolista se refirió a aquella situación y confesó que el cuerpo técnico de la selección habló con él tras lo sucedido y no hubo problema alguno.

"Quiero dejar claro que eso no fue algo de Roberto Chen, porque mucha gente lo pinta como que Roberto Chen fue el encargado de eso (romper la burbuja), fue una decisión que se tomó en conjunto, una decisión que incluso venía ya por parte de los jugadores por decirlo así, legionarios que estaban en su momento, por el tema que de no iba haber liga, al final todos estuvieron de acuerdo y pasó lo que pasó, como yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, en ese momento no había liga, en ese momento estábamos bien entrenando con la selección, jamás pasaría por mi cabeza hacer algo que me pueda perjudicar", acotó.

Roberto Chen se ha ganado el cariño del CD FAS por sus buenas actuaciones e incluso ha portado la cinta de capitán del onceno. Además, sabemos que La Roja sufrió diferentes bajas en defensa durante la ventana eliminatoria de enero, por lo que no sería descabellado un posible llamado del ex futbolista del Málaga de España.