Después de la gran jornada de UEFA Champions League, tocó disfrutar del jueves de UEFA Conference League, donde Centroamérica cuenta con un representante y es Michael Amir Murillo (Panamá), quien milita en el RSC Anderlecht. El equipo del canalero, hoy, se tuvo que medir ante el West Ham United y tropezaron por segunda ocasión consecutiva.

Murillo volvió a ser titular como carrilero derecho del onceno de Felice Mazzu. Sin embargo, poco pudo hacer para evitar la derrota de su club, que inició siendo avasallado por su rival. Incluso, Said Benrahma (14') sería el encargado de abrir el marcador a favor de los ingleses, luego de un cobro de tiro libre perfecto que mandó a guardar dentro del marco belga.

Tan solo 15 minutos más tarde, Jarrod Bowen (30') pondría el 2-0 en la pizarra y le complicaría la noche al cuadro Púrpura que no veía por donde contrarrestar el ataque Hammer. A pesar de que en la segunda mitad no permitieron más anotaciones en contra, la tónica del compromiso no cambió mucho y se veía a un onceno de David Moyes superando en todas las facetas a los visitantes.

Michael Murillo logró incidir en una jugada de peligro, luego de enviarle un centro a Esposito, el cual no fue aprovechado de la mejor forma por el italiano. El encuentro marchó de la misma manera hasta el último minuto, cuando Sebastiano Esposito (89'), puso, desde la vía penal, el 2-1 en el tablero electrónico, aunque sirivó de poco, pues terminaron perdiendo.

Con esta derrota, Anderlecht pasa a ser tercero del Grupo B con cuatro puntos, por debajo del Silkeborg, quien es segundo con 6 unidades. Al conjunto de Bélgica, todavía le restan dos jornadas para salvar su clasificación y deberá enfrentar a su rival directo y al FCSB, que es último en la tabla y con el cual se medirá en la siguiente fecha.