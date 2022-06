La Federación de Futbol de Canadá sorprendió al dar a conocer que de último momento se iba a cancelar el partido amistoso ante Panamá, que se iba a disputar la tarde de hoy, supuestamente por una protesta que había iniciado losjugadores norteamericanos por diferencias con los dirigentes y es por eso que se decidió no jugar.

Fue el medio The Score que dio a conocer la suspensión del compromiso, luego que se conociera por parte de los futbolistas que no se han cumplido con situaciones contractuales, que también ocasionó que no hubiera entrenos desde el viernes y con esto ya se presentía que se tomaría la decisión de no saltar al campo.

Los jugadores dieron a conocer en un comunicado que están en desacuerdo con la cantidad de dinero que iban a recibir luego de clasificar a la Copa del Mundo de Qatar 2022, aunque por el momento las autoridades de la federación no han dado su postura, se espera llegar a un acuerdo pronto.

Según se informó, Canada Soccer recibió la cantidad de 10 millones de dólares por acceder al Mundial, los dirigentes indicaron que repartirían el 10% entre el plantel, esto a pesar que desde un inicio se había mencionado que sería el 40 %, al no recibir esta cantidad, se decidió entrar en huelga y no presentarse al duelo en Vancouver.

Los medios canadienses dieron a conocer que los jugadores de la Hoja de Maple se comunicaron con sus colegas de Estados Unidos, para comparar el bono que ellos recibieron y al ver la diferencia fue que decidieron tomar medidas.