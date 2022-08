En enero del presente año, Freddy Góndola fue anunciado de manera oficial como nuevo futbolista de la Liga Deportiva Alajuelense. Después de haber tenido un rendimiento notable con Deportivo Táchira, el atacante llamó la atención de distintos equipos, pero el panameño se decantó por la camiseta rojinegra, donde también, está dejando buenas actuaciones.

El futbolista, en menos de un torneo, se ganó el cariño de los aficionados Manudos. A pesar de no conseguir coronarse campeón, el canalero estuvo involucrado en gran parte de los goles de su club e incluso, se colocó como uno de los máximos artilleros. Tras 29 compromisos disputados, el chorrillero marcó 11 goles y asistió en 3 ocasiones.

Por ello, distintos equipos mostraron interés en llevarse al atacante, quien mantenía un contrato con Alajuelense hasta diciembre del presente año. Desde México y Estados Unidos, tocaron la puerta, en busca de hacerse con los servicios de Góndola. Sin embargo, este martes, se anunció la renovación del jugador hasta el 2023.

"Muy contento con el nuevo cuerpo técnico, la directiva, los compañeros, por lo que me han demostrado, la confianza que me dan y transmito en el campo. Creo que me ha ido bien en estos meses que he estado en La Liga, la institución más grande de Costa Rica y espero seguir dándole alegría a la afición", manifestó Góndola tras su renovación.

"Cuando llegué aquí, sabía que iba a ser un gran reto por lo que significa el equipo. Encajé bien en el grupo cuando llegué por la confianza que me dieron, siempre he sido una persona alegre. La afición también me ha ayudado y motivado mucho. Tomé la decisión de seguir, porque me gusta estar acá, tengo compañeros de talla mundial que me ayudan a mejorar para cuando salga en un futuro, esté preparado para lo que se viene", concluyó.