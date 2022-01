Luis Mejía culminó su vínculo con CA Fénix a finales de año, tras haber terminado la temporada en el fútbol uruguayo. Pese a que el guardameta dejó un mensaje en sus redes sociales donde expresaba que se iba a enfocar en lo que seguía con el club, todo parece indicar que no vestiría la camiseta Albivioleta para la próxima campaña.

Tras la finalización del campeonato, a Luis Mejía se le relacionó con un equipo de Chipre, del cual no se dio a conocer el nombre, y otro de Estados Unidos, que era DC United. Sin embargo, en las últimas horas, ha tomado fuerza el rumor de que Manotas pueda llegar al fútbol uruguayo para defender el arco de Club Atlético Peñarol.

Los medios indican que el cuadro Aurinegro tenía en sus planes fichar a Guillermo de Amores, pero el arquero renovó con Deportivo de Cali. La segunda opción es la extensión de contrato de Sebastián Sosa (que se encuentra estancada) y la alternativa ante ambos guardametas es el seleccionado panameño.

"En caso de no prosperar la opción de Sosa, Peñarol tiene en carpeta a Luis ‘Manotas’ Mejía, cuyo vínculo con Fénix expiró y no será renovado. El arquero panameño, quien cuenta con un par de posibilidades del fútbol chileno, no ve con malos ojos recalar en el conjunto mirasol, que aún no definió la salida de Kevin Dawson, pero igual contratará a un arquero", expresó el medio Fútbol UY en su página web.

Por su lado, Manotas se encuentra entrenando con Tauro FC mientras se define su futuro. También es probable que el arquero forme parte de los próximos microciclos de Thomas Christiansen antes de retomar el fútbol con la selección nacional. En cuanto a Peñarol, inicia temporada el 2 de febrero con la disputa de la Supercopa ante Plaza Colonia, así lo confirmó el Consejo de Liga de la AUF.