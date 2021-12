Jaír Catuy marca en la remontada de Club Always Ready [VIDEO]

En la jornada 28 de la División Profesional de Bolivia el Club Always Ready sigue luchando por consagrarse campeón del torneo por encima de su rival directo, The Strongest. Con goles de Jair Catuy y Carmelo Algarañaz, el equipo donde milita el panameño condenó a Blooming a permanecer en los puestos de descenso.

El cuadro Cruceño comenzó con buen pie el encuentro, complicando la zona defensiva de los visitantes, montando una presión alta que no permitía que los Millonarios salieran jugando y manteniendo el orden a la hora de marcar. También el onceno apostó por contragolpear cuando Always Ready cedía terreno.

Sin embargo, la primera parte se marchó sin goles en un encuentro que dejaría el espectáculo para el complemento. Tras el descanso, Pablo Godoy ingresó a Jair Catuy, quien se encontraba en el banquillo. Al minuto 61, Edward Vaca marcaría el tanto que abrió el grifo, porque solo transcurrieron 12 minutos para que Catuy igualara el cotejo.

En las instancias finales, Always Ready ya estaba plantado en ataque, haciendo ver a la defensa contraria débil y con deficiencias en la marca, algo que aprovechó Carmelo Algarañaz al anotar el gol que pondría en ventaja a los suyos en el minuto 81. Tras ello, Blooming se esforzó para empatar el compromiso, pero los Millonarios supieron guardar el resultado y quedarse con la victoria.

El equipo se ubica líder con un punto de diferencia por encima de The Strongest que aún no ha jugado su partido correspondiente a la fecha 28. El próximo duelo de Always Ready será ante Club Bolívar, quien ocupa la cuarta plaza de la clasificación, por lo que tendrá una jornada complicada el conjunto donde militan los panameños.

Gol de Jair Catuy