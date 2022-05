Aunque no ingresó como titular, el delantero volvió a marcar y rescató un punto para los suyos, aunque no alcanzó para la victoria y terminaron eliminados del campeonato.

Este martes, Universidad Católica visitó a Banfield para afrontar la quinta fecha de la ronda de grupos de la Copa Sudamericana 2022. El cuadro ecuatoriano arribaba a suelo argentino con la esperanza de sacar un resultado positivo y mantenerse vivo hasta la última jornada de la primera fase del campeonato. Sin embargo, aunque Ismael Díaz rescató un empate, al equipo no le alcanzó y quedó fuera del certamen.

El panameño, que sigue en buena racha, no vio la titularidad pese a ya haberle anotado a Banfield en la cuarta fecha cuando su onceno ganó por 2-0. Miguel Rondelli decidió iniciar con Arón Rodríguez por encima del canalero, que, si bien, no tuvo un mal partido, no logró afectar de forma directa en el marcador y por ello, el estratega argentino, decidió ingresar a su goleador.

El conjunto Chatoleí sufría en defensa, pero el marcador se mantuvo igualado sin anotaciones durante 82 minutos, antes de que Jesús Dátolo rompiera el empate con una acrobacia, casi chilena, que iba a dejar al guardameta sin opción alguna de evitar que el esférico ingresara a su portería. En ofensiva, los Camarattas también tenían carencias, pues en la primera mitad, no dispararon entre los tres palos y en la segunda, apenas alcanzaron a los dos remates a puerta.

No obstante, la incorporación de Ismael Díaz sería la clave. El atacante tuvo 18 minutos para sacar a relucir esa versión goleadora que viene acarreando desde su llegada al fútbol sudamericano y en efecto lo lograría. En el descuento, El Príncipe recibió un pase entre líneas de Lisandro Alzugaray, luego de una buena jugada colectiva del onceno ecuatoriano. Ismael realizó una de las diagonales que lo distinguen y al quedar frente al arquero, definió de derecha para robarle los tres puntos a su rival.

El gol del panameño no alcanzaría para más, aunque arruinó el triunfo de Banfield y la despedida de Cvitanich. El atacante, además, sumó su quinto gol en competiciones internacionales con la camiseta de la U Católica (tres en Libertadores y dos en Sudamericana), alcanzando las once dianas en su primera temporada siendo del Trencito Azul.

La última fecha de la ronda de grupos se disputará el 24 de mayo, en la cual, Universidad Católica visitará a Unión La Calera en un encuentro donde el equipo en el que milita el panameño ya no se jugará nada. Sin embargo, podría hundir a su rival, quien se mantiene en la lucha directa por clasificar a la parte eliminatoria del torneo.