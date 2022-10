El legendario defensor y ex capitán de España, Carles Puyol se encuentra en Panamá

Todos los aficionados del fútbol en el mundo conocen al legendario defensor central, Carles Puyol. Por muchos años, el zaguero portó la cinta de capitán en el FC Barcelona y la Selección de España. Además, se ganó la admiración de muchos fanáticos por su caballerosidad y respeto dentro del terreno de juego. Y este viernes, se dio a conocer que el central se encuentra en territorio panameño.

Hace algunas horas, Puyol publicó una foto en redes sociales, donde se veían los edificios de la ciudad de Panamá. Sin embargo, el español todavía no había evidenciado que estaba en tierras canaleras, no obstante, un instante más tarde, reveló que la fotografía era, de forma precisa, en Panamá.

Posterior a ello, se hizo viral un video en el que El Tarzán está en un campo de fútbol junto a varios niños y al ex guardameta de la Selección de Panamá, Jaime Penedo. A pesar de que no se conoce la razón de la visita del ex futbolista, se informa que estaría en una actividad del banco Scotiabank.

Carles Puyol es considerado una de las mayores leyendas del FC Barcelona y España. Con su club, disputó más de 400 partidos oficiales y sumó 23 títulos con la camiseta Azulgrana. Por su lado, con su país, formó parte de la España que ganó una Copa del Mundo y una Eurocopa, siendo la mejor generación que ha tenido el combinado de La Roja.