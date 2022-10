Este miércoles, Universitario de Deportes se midió ante Carlos Mannuci por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura 2022 de la Liga 1 de Perú. A pesar del cómodo triunfo por 3-0, los comandados por Compagnucci, sufrieron una mala noticia durante el transcurso del compromiso. Y es que Alberto Quintero se vio obligado a abandonar el terreno de juego por un golpe.

Quintero viene de romper una racha de varios partidos sin anotar y sus actuaciones estaban siendo superiores a lo mostrado con anterioridad. Sin embargo, cuando marchaba el minuto 24 del primer tiempo, el canalero tuvo que ser sustituido por precaución, luego de haber sufrido un golpe.

Al finalizar el cotejo, parte de las declaraciones del técnico Carlos Compagnucci, fueron sobre el seleccionado nacional con Panamá y dicha lesión. "Alberto Quintero tuvo una pequeña contractura, no se sintió cómodo para seguir. No es necesario arriesgar, entonces decidimos que pare, para cuidarlo. Más allá de si llega o no, esperaremos ahora cómo evoluciona", indicó el estratega.

Hasta el momento, no se ha revelado el tiempo en el que Alberto Quintero estará ausente, aunque es probable que no sea tan grave como para estar fuera por un largo tiempo. No obstante, es posible que no esté disponible para enfrentar a Sporting Cristal en la siguiente jornada del campeonato.

Universitario de Deportes marcha tercero en la tabla de clasificaciones y a falta de cuatro fechas, lo separan cuatro puntos del líder, que es, de forma precisa, el propio Sporting Cristal. Ambos chocarán el próximo 9 de octubre en un encuentro que podría definir el Torneo Clausura, por lo que el combinado Crema tendrá una baja importante con Alberto Quintero.