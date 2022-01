Desde hace varios días se viene manejando la posibilidad de que Víctor Medina recale en el extranjero, pero a pesar de que diferentes medios afirmen que el jugador ya firmó, aún no se hace oficial su fichaje. Sin embargo, el propio presidente de Tauro FC confirmó los acercamientos hacia el futbolista de 20 años.

Los medios indican que Deportivo Saprissa ha mostrado interés en el panameño Víctor Medina para reemplazar al veterano Michael Barrantes, quien fichó por CS Cartaginés. Por ello, en los últimos días ha nacido la posibilidad de que el canalero llegue a las filas del conjunto Morado y según fuentes, solo faltarían detalles.

En conversaciones con ESPN Costa Rica, el presidente de la institución albinegra, Álvaro Vargas afirmó que aún no se ha concretado nada por el futbolista. No obstante expresó lo siguiente, "Por cualquier jugador se puede llegar a un acuerdo… durante mucho tiempo ha existido interés por jugadores, obviamente Víctor Medina está entre ellos, pero a este momento no se ha llegado a un acuerdo".

Medina, quien ya debutó con Panamá y de casualidad ante la propia Costa Rica, se mantiene ligado a Tauro FC desde el 19 de agosto del 2020 cuando llegó procedente de CD Universitario y de darse el fichaje, saldría del país por primera ocasión en su carrera. Se habla de que el acuerdo sería de un préstamo por un año.

Por su lado, los aficionados de Deportivo Saprissa comienzan a manifestarse a través de Twitter donde piden que se oficialice la llegada del jugador.