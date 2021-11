Después de que Panamá ganara contra El Salvador en el Estadio Rommel Fernández, se reportó en horas de la madrugada que el jugador Cristian Martínez había sido llevado hacia un cuartel de policía junto a su esposa. La autoridad de seguridad nacional dio sus explicaciones este miércoles sobre el acontecimiento que tuvo lugar cerca de la residencia del panameño. El centrocampista venía de ver minutos con la selección nacional en el compromiso del Octogonal Final rumbo a Qatar 2022.

Según los reportes, dentro de la barriada donde reside el seleccionado, se escucharon detonaciones de balas posterior a la victoria de Panamá y al momento de que Fulo Martínez se acercaba a su hogar, una unidad policial lo detuvo y sin explicaciones, lo esposaron y trasladaron al cuartel junto a su esposa. A través de las redes sociales, la pareja del jugador dejó una aclaración de lo sucedido.

Aclaración del incidente

"Hago esta nota para aclarar la situación y no seguir creando el morbo. Llegando a casa alrededor de las 11:30 P.M., después del partido de Panamá, 2 calles antes de nuestra residencia, minutos antes de la llegada hubo detonaciones. Girando a solo una cuadra de distancia, 5 policías con gorras y armas cargadas en la mano en nuestra presencia nos dijeron, 'quietos, bajen los vidrios', en el auto estaban mi persona, mi esposo y mi hijo. Cristian les pide una explicación a los guardias y expresa que viene de jugar con la selección, el policía nos pide licencia y cédula".

"Los guardias nos dicen que nos bajemos del carro. Cristian siguió explicando que era uno de los jugadores de la selección y el guardia le responde, 'no me interesa quien sean o si vienes de los Estados Unidos, voy a revisar el carro', a lo que Cristian le dice que no hay nada ilícito en él y le sigue insistiendo que revise y nos deje ir, a lo que responde la teniente que se encontraba, 'evita les haga pasar un mal rato en el cuartel'".

"Luego se pusieron más agresivos, empiezan los empujones, lo esposan, yo tratando de hablar con ellos de que porque lo esposan y me dicen, 'a ti también, y tu hijo se queda solo y va a la policía de menores' algo que ocasiona nuestra molestias. Nos llevaron y se quedó el niño solo en el auto. Al llegar al cuartel los guardias lo golpearon".

"Es todo lo sucedido dejen el morbo y de dar opiniónes sin saber los hechos", finalizó la esposa del futbolista de la selección de Panamá.

Este miércoles, después del incidente, la policía nacional explicó que le ofrecería una disculpa a Cristian Martínez por la confusión.