Con un triunfo de Deportivo Árabe Unido sobre Veraguas United FC, la 10ª fecha del Torneo Clausura 2022 de la Liga Panameña de Fútbol llegó a su fin, dejándonos un balance de cinco victorias, un empate y 12 anotaciones en total (1 más que en la jornada anterior). Por su lado, Deportivo Árabe Unido se convierte en el nuevo líder de la Conferencia Este y el CAI sigue comandando en la Conferencia Oeste. A continuación, en FCA ofreceremos un repaso de los resultados de la semana y la tabla de posiciones tras la jornada 10.

Viernes 16 de septiembre

CD Plaza Amador 1-2 San Francisco FC: Los Monjes dieron la sorpresa en el inicio de la fecha, luego de vencer al líder de la Conferencia Este. El equipo de Gary Stempel volvió al triunfo, luego de darle vuelta al marcador cuando caían con un tanto de José Murillo (39'). Sin embargo, Carlos Navas (66') igualaría el compromiso después de ingresar desde el banco y Carlos Rivera (80') terminaría de sellar el triunfo de los visitantes.

Sábado 17 de septiembre

Potros del Este 4-0 Herrera FC: un encuentro dominado en su totalidad por los locales en el Estadio Javier Cruz. Los dirigidos por Daniel Blanco no pasaron mayor problema y con una exhibición de César Yanis (52' y 61'), lograron golear a su rival. Además, Yoameth Murillo (25' y 36') tambiñen anotó su nombre en la pizarra en dos ocasiones.

Atlético Chiriquí 0-0 Sporting SM: en el Estadio San Cristóbal, a La Academia se le hizo complicado llevarse los tres puntos. Los locales no permitieron un fútbol fluido por parte de su visita y con faltas constantes, dieron pausa al cotejo en más de una oportunidad. Ambos se tuvieron que conformar con un punto cada uno.

Alianza FC 0-1 CAI: a pesar de que Los Vikingos lucieron algo superiores, su definición de cara al marco no era la mejor y no conseguían batir el marco de Kevin Melgar. No obstante, en la última jugada del partido, Rafael Águila (90') rompería el empate, después de que un balón quedara suelto dentro del área tras un tiro libre que pegó en la barrera.

Domingo 18 de septiembre

Tauro FC 1-2 CD Universitario: en un encuentro de ida y vuelta, ambos elencos buscaron adelantarse primero en la pizarra, aunque sería Jamel González (37') quien pondría el 1-0 en la pizarra. De manera inmediata, Tauro respondió a través de Edwin Aguilar (39'), pero Yair Rentería (44') volvería a darle la ventaja a Universitario, que en el complemento, logró mantener su ventaja mínima y llevarse el triunfo.

Veraguas United FC 0-1 Deportivo Árabe Unido: visitando el Estadio Atalaya, El Expreso Azul dominó a los locales durante los minutos iniciales, hasta que Francisco Vence (28') adelantó al combinado de Julio Dely Valdés. A pesar de que en el complemento, los veragüenses estuvieron cerca de igualar el encuentro, sus oportunidades se marchaban desviadas o el arquero Edgardo Alexander respondía de forma adecuada. Pidiendo la hora, los colonenses se hicieron con la victoria y son los nuevos líderes de la Conferencia Este.

Tabla de posiciones