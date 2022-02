César Yanis no tuvo la oportunidad de demostrar su talento con la camiseta de Real Zaragoza y por ello, se vio obligado a buscar minutos en Zamora CF de la Primera RFEF de España. Este martes, el Periódico de Aragón publicó una entrevista donde el futbolista se expresó hablando de dicho pasaje con la camiseta blanquilla.

"Vine (a España) con mucha ilusión y ganas por hacer las cosas bien, pero no se dio. En cada entrenamiento di el máximo y lo mejor, de eso se trata, y cuando jugué intenté aportar. Era mi primera salida a Europa, sabía de la magnitud de la Segunda y del Zaragoza y adónde venía. Además, nada más llegar tuve mi primera lesión, los partidos con Panamá, los viajes… Todo eso se juntó para que me costara esa adaptación", inició.

El futbolista también expresó que su director técnico nunca le dio explicación alguna sobre su ausencia dentro del terreno de juego, "el entrenador a mí no me decía nada, llegaba al entreno, me saludaba como a todos, pero nunca tuve con él unas conversaciones de los motivos de por qué no jugaba o lo que me faltaba para hacerlo. No me dijo si tenía que hacer esto o si me faltaba lo otro, eso no llegó a pasar".

Además, manifestó que no entendió su poca participación, "yo no entendí qué pasó, los pocos minutos que tuve. En lo poco que jugué, me sentí bien. No comprendo por qué no me sacó en más partidos. Estoy seguro de que soy mucho mejor futbolista de lo que vieron, jugué muy poco y no pude demostrar apenas cosas".

Yanis aclaró que nunca estuvo involucrado en temas de indisciplina o fiesta alguna, "al salir de Panamá y venir con toda la ilusión como yo hice, me autoexigí darlo todo. Si me habla de fiestas y esas cosas, para nada las hubo. No tengo que decir nada, porque no existieron, no vine para acá a eso, vine a jugar y dar el máximo".

Agregó que su llegada a Real Zaragoza fue importante debido a que fue su oportunidad de estar en Europa y se queda con diferentes puntos positivos en su estadía con el club. "Me dio la oportunidad de jugar en Europa y eso ya es importante, me quedo con el grupo que he visto, con los amigos que he hecho y con los compañeros. Me acogieron bien, me quedo también con lo vivido de la afición, que apoyan bastante al equipo, y de esos momentos que pude jugar".

Para finalizar, confesó que se siente a gusto con Zamora, "me siento bien, a gusto, y con los compañeros también. Estoy jugando, que es lo que necesito para dar mi fútbol. Aquí he hablado ya algo del Zaragoza también con Marcos (Baselga), que tiene que volver en junio allá".