A falta de oportunidades en la segunda división España y sin poder consolidarse, el Real Zaragoza decidió romper el contrato de César Yanis para que el futbolista buscara un nuevo rumbo hasta final de temporada. Ese destino fue el Zamora CF de la Primera RFEF de España, quien fichó al jugador en calidad de cedido hasta finales de temporada.

El talentoso volante ahora buscará esos minutos que le hicieron falta en su anterior club para lograr hacerse un nombre entre los panameños que triunfaron en dicho país. Pese a ser una categoría inferior, el canalero ahora tendrá más oportunidades de mostrar el talento por el que se le ha caracterizado durante su carrera.

Y desde antes de su primer entrenamiento, Yanis ya está dejando buenas impresiones con el equipo, pues el director deportivo de los Rojiblancos, se mostró agradecido con el atacante por su compromiso al haber llegado de forma inmediata a la institución. “Estamos muy contentos por la llegada de este jugador, también darle las gracias por todo lo que ha hecho por estar aquí hoy, después de haber jugado ayer un partido de clasificación para el Mundial, apenas sin poder descansar, acaba de llegar hace unas horas a España, y eso quiere decir mucho, las ganas que tiene y la predisposición de estar aquí en Zamora, y nosotros desde el club agradecerle este gesto”, expresó.

Al igual, el panameño se mostró feliz por su llegada al equipo y así lo declaró, “contento de estar aquí, desde que mi agente me puso la idea de venir a Zamora me ha gustado, me ha encantado, y creo que lo principal es venir acá y hacer las cosas bien”. Además, dijo que espera aportar al onceno con sus regates, asistencias y si se da la oportunidad, espera marcar alguno que otro gol.

También habló sobre la división, “me han dicho que esta categoría es buena, que hay bastantes equipos buenos, y creo que va a ser bonito”. Competencia donde el Zamora CF enfrentará al SD Logroñés el próximo 5 de febrero para disputar la jornada 22 del Grupo 1.