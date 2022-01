Cecilio Waterman se vio obligado a volver a la Universidad de Concepción tras culminar su tiempo de préstamo en Everton de Viña del Mar donde no lograron llegar a un acuerdo para extender su vínculo. Sin embargo, el delantero confesó que desea jugar en primera división y afirmó que el club está de acuerdo con su decisión.

"La dirigencia de Universidad de Concepción sabe y están de acuerdo en que yo debo estar en Primera jugando, y eso esperamos. Eso sí, no sé que equipo me vendría bien para jugar, pero soy un chico trabajador y donde vaya haré mi mejor esfuerzo como he mostrado en Chile", expresó el canalero al medio TNT Sports Chile.

El delantero agregó que le llegó una oferta desde Perú, pero quiere permanecer en el fútbol chileno, "tuve una oferta desde Universitario de Perú, pero la verdad estoy muy encantado en Chile y con el trato de la gente. Cuando uno se siente a gusto en un país uno quiere estar, la liga me gusta y mi idea es seguir acá".

Además de Perú, a Wateman también se le relacionó en el mercado con equipos como Club Atlético Peñarol de Uruguay y Colo-Colo de la máxiima categoría chilena. No obstante, aún sigue sin definirse su futuro de cara a este 2022, pero debido a lo que ha representado el panameño en Uruguay y Chile, es posible que no le falten ofertas antes de finalizar el mercado de pases.