CD Plaza Amador vs. Tauro FC: cuándo, a qué hora y por qué canal ver el partido por la fecha 14 del Apertura 2022 de la LPF de Panamá

Un Clásico Nacional particular, pues CD Plaza Amador todavía debe cumplir con su sanción de partidos a puerta cerrada y no será la excepción cuando enfrente al Tauro FC en la fecha 14 del Torneo Apertura 2022 de la Liga Panameña de Fútbol. Sin embargo, será un encuentro de rivales directos en la Conferencia Este de la tabla de clasificaciones, por lo que no dejará de ser un choque imperdible.

CD Plaza Amador vs. Tauro FC: cuándo, dónde y por qué canal ver el partido

El encuentro se jugará mañana, miércoles 27 de abril, desde 20:00 horas de Panamá, en el Estadio Los Andes o La Academia y podrá verse EN VIVO por Tigo, canal 370.

CD Plaza Amador vs. Tauro FC: cómo llegan los locales

CD Plaza Amador viene de igualar 1-1 ante el Sporting de San Miguelito, en un partido que dominó, pero no logró concretar las ocasiones que tuvo y como consecuencia, se llevaron un solo punto del compromiso. Ahora, con la obligación de ganar para tener posibilidades de clasificar a la siguiente fase, deberán vencer, sí o sí, a su máximo rival, el Tauro.

CD Plaza Amador vs. Tauro FC: cómo llegan los visitantes

Por su lado, el Tauro FC llega con una victoria sobre el Alianza FC de 1-0, gracias al tanto de Cristian Quintero, quien salvó la noche para los Albinegros, después de haber mostrado pocos méritos para llevarse el triunfo sobre los Verdolagas. Con el fin de alejarse del cuarto lugar y optar por el puesto directo hacia las semifinales, los de Rolando Palma buscarán ganar a los Leones.

CD Plaza Amador vs. Tauro FC: último partido entre ambos

La última vez en la que ambos equipos se enfrentaron, fue el pasado 19 de febrero, donde se disputó la jornada 3 del actual Torneo Apertura 2022. El partido terminó con triunfo de Tauro 3-1 sobre Plaza Amador. Los que se encargaron de marcar, fueron Ernesto Sinclair, Cristian Quintero (X2) y Ángel Orelien descontó para los Leones.