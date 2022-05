El Arminia Bielefeld visitó al VFL Bochum en la jornada 33 de la Bundesliga de Alemania. El equipo donde milita Andrés Andrade no logró sumar puntos ante su similar, luego de haber caído 2-1, con una anotación en contra en los últimos minutos realizada por George Bello. El resultado los mantiene lejos de la permanencia.

A pesar de que el cuadro de El Ejército cambió a su director técnico, el onceno sigue sin obtener resultados positivos y además, el panameño, Andrés Andrade, no está viendo minutos. Después de la eliminación de Panamá en las eliminatorias de Qatar 2022, el zaguero no ha tenido participación constante con el club.

De pasar a ser un titular casi indiscutible, el nacido en Chorrera, solo ha disputado dos partidos y en ambos, salió sustituido. Ante Stuttgart, estuvo en cancha durante 62 minutos y en la fecha que jugaron frente al Wolfsburg, Andrade fue reemplazado en apenas 25 minutos de compromiso, dejando claro, que no se encuentra en su mejor nivel.

Este viernes no fue la excepción en la alineación inicial, no obstante, parece ser que el canalero no es el problema en el equipo, debido a que han recibido 9 goles en las últimas 4 jornadas de Bundesliga. Hoy cayeron ante el VFL Bochum por 2-1, luego de que Sebastian Polter abriera el marcador para los locales, Joakim Nilsson lo igualara, pero en las instancias finales, George Bello se marcara en propia puerta.

Entre diciembre a febrero, el Arminia Bielefeld contó con una racha positiva de 6 partidos consecutivos, sumando, como mínimo, un punto, siendo Andrade, pieza clave en la mayoría de esos encuentros. Sin embargo, para su mala suerte, sufrió una lesión en fecha FIFA cuando Panamá enfrentó a Jamaica y luego de ello, ha sido irregular con su club.

Después de 10 jornadas seguidas sin conocer la victoria, el cuadro, ahora dirigido por Marco Kostmann, podría descender a segunda división a falta de una fecha por jugarse. Con 27 puntos, el onceno se mantiene penúltimo en la tabla de clasificaciones. Sin embargo, cuenta con una última oportunidad, debido a que la posición número 16, ocupada por Stuttgart, se juega un play-off para no descender y Arminia está a 2 unidades de diferencia por debajo dicha plaza y con un partido más.