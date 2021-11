Andrade y Ariano dejan claro que el Bolillo no es un factor contra Panamá

Dos de los seleccionados nacionales hablaron sobre el partido, refiriéndose a Hernán Bolillo Gómez como uno de los temas tocados. Andrés Andrade llegó este domingo a tierras canaleras luego de ver minutos con el Arminia Bielefeld. Por su lado, Azmahar Ariano se expresó previo a los entrenamientos de la selección mayor que se dieron en el Estadio Rommel Fernández.

El defensor que milita en Alemania dijo lo siguiente, “estoy feliz por estar acá de nuevo con la selección de poder haberme recuperado y ahora poder aportar en estos partidos que son claves y donde debemos sacar los puntos. Llego muy bien, he competido en un nivel alto. En los pocos minutos que tuve, tuve mucha participación y vengo en buen ritmo para aportar a la selección”.

Con respecto al ex entrenador de la selección, declaró, “me da igual si está el Bolillo o no, nosotros somos los que jugamos contra los otros jugadores, creo que estamos 100% capacitados para sacar ese partido adelante”.

Por parte del zaguero que viste la camiseta del Atlético Sullana, el jugador dijo que, “sabemos que son dos partidos difíciles contra Honduras y El Salvador, pero trataremos de hacer lo mejor posible y seguir arriba en la tabla. El grupo está y es verdad que hacen falta jugadores, pero esto es de todos lo que estamos aquí y vamos a tratar de sacar los resultados”.

Sobre el actual director técnico de Honduras, expresó, “es verdad que Bolillo conoce a la selección, pero ahora hay nuevos jugadores, nuevos técnicos y jugamos de una manera diferente. Él se tiene que preocupar por su selección, porque nosotros estamos concentrados a lo que nuestro técnico nos pida y tratar de sacar el resultado”.

Panamá enfrentará este viernes 12 de noviembre a Honduras en San Pedro Sula por la séptima jornada del Octogonal Final rumbo al Mundial de Qatar 2022.