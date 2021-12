Abdiel Arroyo llegó hace unos días al fútbol peruano para vestir la camiseta de Universidad César Vallejo. El delantero arribó para sustituir la baja del colombiano Yorleys Mena, quien anotó 29 goles y 6 asistencias con el conjunto Trujillano, por lo que será una tarea difícil igualar los números del jugador, pero conocemos la capacidad del colonense.

Luego de su llegada, el ex DAU, dejó algunas declaraciones ante la prensa del club. "Llego feliz, tranquilo y motivado por hacer bien las cosas con la camiseta de Vallejo. Vine con la mentalidad de crecer y aportar mi granito de arena al equipo. Tenemos que trabajar fuerte para lo que se viene y estar mentalizados al 100%”, expresó.

También dijo que quiere marcar muchos goles y hará su mayor esfuerzo para conseguirlo, "trataré de entrenarme fuerte también con los 'profes', los compañeros, para así ser referente, marcar muchos goles y darle esa alegría a la gente de Trujillo y para poder celebrar cada fin de semana un gol de Abdiel Arroyo y una victoria del equipo César Vallejo”.

El delantero finalizó diciendo que no lo pensó dos veces cuando recibió la oferta, “desde que llega el rumor de la posibilidad de venir a Perú, a un gran equipo como la César Vallejo, ha sido un placer. Con la gran motivación de poder ir a Perú y, como todo futbolista, de ir a triunfar para ayudar al equipo en lo que más necesita que es hacer un buen torneo".

Abdiel Arroyo viene de firmar una temporada regular con el Deportivo Árabe Unido, donde a pesar de no haber tenido un buen inicio, se repuso en la recta final del torneo consiguiendo marcar 3 goles en 11 partidos disputados. No obstante, el Expreso Azul no logró la clasificación a los play-offs de la Liga Panameña de Fútbol.