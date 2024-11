Sorpresa en Concacaf: Centroamérica celebra la eliminación de Inter Miami por un inesperado motivo.

Inter Miami sufrió un inesperado revés en la Major League Soccer (MLS). Luego de liderar con holgura la Conferencia Este y ser distinguido como el mejor equipo de la fase regular, quedó eliminado en los octavos de final ante Atlanta United, que había clasificado con lo justo a los playoffs.

Los goles de Matías Rojas y Lionel Messi no fueron suficiente para las Garzas y cayeron 3-2 en el Chase Stadium, perdiendo una serie que registraba un triunfo 2-1 por lado. Ahora, les toca empezar a planificar la próxima temporada, en la cual tendrán la agenda repleta de actividad a nivel internacional.

Curiosamente, la tristeza del equipo estadounidense se traduce en felicidad para los aficionados centroamericanos pensando justamente en uno de los torneos venideros más importantes: la Copa de Campeones de la Concacaf 2025 .

¿Por qué en Centroamérica celebran la eliminación del Inter Miami?

Al quedarse sin chances de pelear por el título de la MLS, Inter Miami iniciará su aventura en la Copa de Campeones en la primera ronda. Y, por lo tanto, existen altas probabilidades de que se enfrente a un equipo de Centroamérica , por lo que le tocaría regresar a la región tras el amistoso con El Salvador de enero.

El rival podría salir entre Herediano, Antigua GFC, Saprissa o Comunicaciones , que amarraron su boleto a través de la Copa Centroamericana. Aún está por verse qué sucede con Alajuelense y Real Estelí , ya que el campeón disputará el torneo más importante de la Concacaf a partir de la segunda ronda.

Los dirigidos por Gerardo Martino no tendrán esta posibilidad no solo por no haber conquistado la MLS Cup, la otra vía era ganando la Leagues Cup 2024 y el equipo que se coronó fue el Columbus Crew del portero guatemalteco Nicholas Hagen.

Inter Miami clasificó a la primera ronda de la Copa de Campeones tras ganar la Supporter’s Shield. (Foto: MLS)

¿Cuándo se juega la Copa de Campeones de Concacaf 2025?

La Concachampions se desarrollará de febrero a junio del 2025 , una vez estén definidos los 27 clubes participantes. El sorteo que definirá las llaves del torneo tendrá lugar el próximo 10 de diciembre en Miami, Florida.