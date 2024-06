Jeaustin Campos fue presentado como nuevo entrenador de Real España de la Liga de Honduras, en el que se espera pueda triunfar y romper la hegemonía de Olimpia, club por el que se le consultó mucho e incluso se le pidió que dijera si Saprissa es mejor que los leones blancos.

Campos atendió a los medios y estos quisieron saber quién es el más grande de Centroamérica, por lo que tenía que elegir entre el Monstruo Morado o los olimpistas, debate en el que no se quiso meter y aunque no dio una respuesta clara, dejó una pista de quien es su favorito.

¿Saprissa u Olimpia?

“Para mí están parejos, Saprissa acaba de ganar la 40, Olimpia la 38, es un año de diferencia. Olimpia ha tenido grandes jugadores. En realidad entrar en ese debate ningún hondureño dirá Saprissa, ni un tico dirá Olimpia. Han sido dos equipos que a pesar de la infraestructura de México, han levantado la mano”, comenzó diciendo.

“En la percepción de cada uno, los números son fríos, se habla de los números en los campeonatos internacionales, mundiales, a través de eso me tocó la bendición de estar como gerente en el Mundial de Clubes”, agregó.

“La producción de jugadores costarricenses en Europa, la mayoría del Saprissa: Keylor Navas, Joel Campbell, la grandeza se mide por la producción de jugadores, a nivel de clubes repercute porque Saprissa, Alajuelense y Herediano han aportado a la selección”, concluyó diciendo sobre el tema.

¿Cómo se dio su llegada al Real España?

“Ya habíamos hablado con Ricardo Chacón (gerente) y Elías Burbara, fueron los que conversaron, me explicaron el proyecto, lo que estaba atravesando el equipo, fueron bien honestos, cuando vine no me sorprendí con lo que me encontré. Me gustó la seriedad con la que están afrontando este desafío”, finalizó.