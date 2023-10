En 12 partidos jugados, Leo Moreira ha recibido solo nueve anotaciones defendiendo la camiseta de la Liga Deportiva Alajuelense en Costa Rica, logrando mantener su portería imbatida en seis ocasiones. Estos números reflejan la solidez y seguridad que aporta al conjunto rojinegro en cada encuentro. Y por ende, todavía no le cierra las puertas a la Selección Nacional.

A pesar de su notable desempeño con Alajuelense, Moreira ha estado ausente de las convocatorias de la selección costarricense desde el repechaje rumbo a Qatar 2022. Sin embargo, su deseo de volver a vestir la camiseta tricolor sigue intacto. En palabras del propio Moreira: “No soy un jugador extremadamente viejo como algunas personas quieren decir y estoy en mis cabalidades de portero y creo que puedo seguir luchando por un campo en la selección”, mencionó en una entrevista con ESPN.

¿Regresa Leo Moreira a la Selección de Costa Rica?

El guardameta es consciente de que la única forma de regresar a la selección es manteniendo un alto nivel de juego. “Yo trabajo para ser el mejor en mi campo, no me creo más que nadie y me esfuerzo partido a partido haciendo lo que me toca hacer”, afirmó. Además, destacó su compromiso con la Liga Deportiva Alajuelense y su deseo de alcanzar todos los objetivos propuestos al inicio de la temporada.

Con su talento, dedicación y pasión por el fútbol, Leonel Moreira se ha consolidado como uno de los arqueros más destacados de Costa Rica. Aunque su regreso a la selección aún está en el aire, su perseverancia y desempeño en el terreno de juego le mantienen como una opción válida para futuras convocatorias.

Recordemos también que actualmente Leo Moreira viene de una vez más convertirse en el titular indiscutible de la Liga Deportiva Alajuelense y confía en que se puedan cumplir todos los objetivos propuestos desde inicio de temporada tanto en lo individual como en lo colectivo