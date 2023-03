Tras hacer un extraordinario partido de ida en casa, Olimpia no pudo mantener la ventaja en el encuentro de vuelta ante Atlas, quedando eliminado de la Concachampions. De esta manera, Pedro Troglio registró un verdadero papelón como entrenador de los catrachos en esta competencia. Esta fue la reacción del estratega argentino en la rueda de prensa.

“Yo sabía que el verdadero Atlas es este, lo que pasa que si hubiéramos hecho algo de lo que hicimos el otro día, sobre todo cuando tienes la pelota, porque defensivamente puedes sufrir cuando tienes enfrente un buen equipo y en su cancha, pero el tema que no te puedes equivocar en todos los pases” , aseveró Pedro Troglio en la rueda de prensa luego del partido.

“Creo que tuvimos una noche muy mala donde no pudimos ni dar dos pases seguidos y lamentablemente contra un equipo como Atlas que juega bárbaro, y en su cancha, si no tienes la pelota y no puedes aprovechar los espacios que tenías era imposible, erramos pases increíbles. No es que manejaron todo el partido. El segundo tiempo arrancamos mejor, podíamos meter algunas contras y a partir del segundo gol se hizo imposible”, sentenció el estratega argentino sobre la eliminación de Olimpia en Concachampions.

De esta manera, Como único representante de Honduras, Olimpia se despidió dejando una imagen gris de la Concachampions. Mientras que Atlas es otro de los clubes que estarán en cuartos de final y, en esta siguiente fase, tendrá que enfrentar a Philadelphia Union de la Major League Soccer (MLS), club que salió ganador de la serie ante Alianza FC de El Salvador con global de 4-0.