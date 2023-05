Luego de su doblete contra Alajuelense por la ida de las semifinales del Clausura 2023 de la Liga Promérica, Marcel Hernández habló sobre su futuro. El delantero fue consultado sobre si estará o no en la Copa Oro que se disputará este año en Estados Unidos.

Solucionados sus problemas con la justicia costarricense, el delantero de Cartaginés podrá sacar la visa y viajar a Estados Unidos para competir con la selección de Cuba en el torneo de Concacaf. Su país integra el Grupo D con Canadá, Guatemala y el ganador de la Ronda Preliminar.

Marcel ya había renunciado a su combinado nacional hace unos meses atrás. El motivo fue los graves problemas que tiene la Federación y los inconvenientes que viven los jugadores cuando tienen que representar a su nación en algún partido internacional.

Pese a esto, el delantero dejó una puerta abierta: “Sigo abierto, siempre he dicho que voy a estar para mi país, he estado alrededor de 8 años en la Selección, conseguí un título, tengo muy buena relación pero hasta el momento no me han contactado, si hay algún acercamiento estoy listo y dispuesto”.

Para finalizar, se refirió a lo que se necesitaria para poder estar presente en la competición de Concacaf: “Ojalá que a la Selección se le den mejores comodidades, esa es la idea y por eso fue el reclamo que hice”.