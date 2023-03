"Manfred Ugalde no es Haaland" señala ex DT de la selección tica

Este fin de semana, el joven delantero costarricense, Manfred Ugalde, fue noticia tras anotar por partida doble en el juego de su club, el Twente de Países Bajos, ante el AZ Aalkmaar, lo que significó el triunfo para su club.

La actuación del costarricense fue tan destacada que incluso le valió el reconocimiento al mejor jugador del partido, una distinción nada menor en una liga altamente competitiva.

Manfred anda de romance con el gol y esto ha vuelto a poner en la mesa de discusión su lugar en la Selección Nacional, un tema del que todos los actores involucrados en el fútbol toman parte.

“No es Haaland”

Uno de ellos fue el experimentado ex director técnico de la selección Nacional de Costa Rica, Rodrigo Kenton, quien aprovechó la coyuntura para dar su criterio sobre el jugador y responder a una buena parte del aficionado que clama por Ugalde en la Sele.

“Si fuera un jugador que va a meterle cinco goles por partido como Erling Haaland. La verdad es que yo no siento que sea Haaland.” expresó el timonel en referencia al joven jugador.

Para entender el contexto, Manfred no es llamado a la Selección tica porque, mesas atrás, luego de un juego ante Panamá, el jugador presentó la renuncia al equipo patrio tras algunas declaraciones y fuertes críticas de Luis Fernando Suárez sobre el desempeño del delantero durante el juego.

Para el estratega Kenton, el trabajo y las decisiones de Luis Fernando Suárez han sido acertadas dadas las circunstancias y le da su respaldo al frente de la Selección.

“El señor Suárez ha pensado bien hasta qué nivel podrá servir o no, o qué tan imprescindible sea Manfred en la Selección. Yo no lo veo así, para mí, no hay ningún jugador imprescindible, y como me decía un gran entrenador que tuve, esto es para el que quiere, el que no quiere, no.

Manfred lo escribió textualmente, el asunto es triste, máximo para el muchacho, que ya de por sí ha perdido, es un tema que tendría ver cómo arreglar“ opinó Kenton sobre el tema de Ugalde a teletica.com.

“Desde mi punto de vista, para mi criterio, el muchacho Manfred cometió un error, porque vuelvo a decirle, en Costa Rica hubiera estado Haaland y se hubieran burlado de él un montón de entrenadorcitos en liga menor que andan paseándose en el fútbol de Costa Rica“ concluyó el reconocido estratega costarricense.