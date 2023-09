Concacaf ha confirmado el calendario, las sedes y los horarios de los partidos de la Liga de Naciones Concacaf (CNL) 2023/24 que se jugarán durante la próxima Fecha FIFA de octubre. La tercera edición de la competencia, que fue renovada para incluir más partidos de eliminación directa que clasifica a los equipos a competencias continentales de verano, dio inicio en septiembre con 34 emocionantes partidos de la fase de grupos en las tres Ligas.

Con los partidos de octubre concluirá la fase de grupos de la Liga A, con los ganadores y segundos lugares avanzando a los cuartos de final, donde se unirán a Canadá, Costa Rica, Estados Unidos y México (las cuatro naciones A mejor clasificadas). Además, estos partidos cruciales determinarán las cuatro naciones relegadas a la Liga B para la CNL del próximo año (quinto y sexto lugares).



Los cuartos de final de la Liga A se jugarán en formato de ida y vuelta en noviembre de 2023, con los ganadores en cada emparejamiento avanzando a las Finales de la CNL de 2023/24, y clasificarán para la CONMEBOL Copa America USA 2024.



Los emparejamientos para los cuartos de final serán determinados en base a el Ranking de Concacaf de octubre 2023 (después de la Fecha FIFA) y los resultados de la fase de grupos de la CNL 2023/24, de la siguiente manera:

Cuartos de Final 1: Cuarto equipo mejor clasificado vs Mejor primer lugar (1A/1B)

Los dos otros miembros de Concacaf que participarán en la CONMEBOL Copa América USA 2024 se determinarán a través de un repechaje a partido único, entre los cuatro equipos perdedores de los cuartos de final. Este repechaje también tendrá lugar en marzo 2024.



Las Ligas B y C continuarán jugando la fase de grupos durante las Fechas FIFA de octubre y noviembre 2023, mientras las naciones luchan por el ascenso y el descenso de cara a la CNL 2024/25. Cuatro de los 16 participantes de la Liga B ascenderán a la Liga A (ganadores de grupo), y el último equipo de cada grupo descenderá a la Liga C (cuatro equipos).

Este es el calendario de octubre de la Liga de Naciones:

Jueves 12 de octubre 2023

15:00/15:00 M39: (B) Sint Maarten vs San Cristóbal y Nieves – Raymond E. Guishard Technical Centre, The Valley, AIA

17:00/17:00 M38: (B) Santa Lucía vs Guadalupe – Daren Sammy Cricket Ground, Gros Islet, LCA

19:00/18:00 M35: (A) Suriname vs Haití- Dr. Ir. Franklin Essed Stadium, Paramaribo, SUR

19:00/19:00 M37: (A) Granada vs Jamaica – Kirani James Athletic Stadium, St. George’s, GRN

21:00/21:00 M36: (A) Cuba vs Honduras – Estadio Felix Sanchez, Santo Domingo, DOM

Viernes 13 de octubre 2023

15:00/TBC M45: (B) Montserrat vs Nicaragua – Por confirmar

15:30/15:30 M47: (B) San Vincente y las Granadinas vs Guyana Francesa – Arnos Vale Sporting Complex, Kingstown, VIN

17:00/17:00 M42: (A) Curazao vs Panamá – Ergilio Hato Stadium, Willemsta, CUW

19:00/19:00 M43: (A) Martinica vs El Salvador – Stade Pierre Aliker, Fort de France, MTQ

19:00/19:00 M46: (B) Barbados vs República Dominicana – Wildey Turf, Bridgetown, BRB

20:00/22:00 M48: (B) Belize vs Bermuda – FFB Stadium, Belmopan, BLZ

21:00/21:00 M44: (A) Trinidad y Tobago vs Guatemala – Hasely Crawford Stadium, Port of Spain, TRI

Sábado 14 de octubre 2023

15:00/15:00 M49: (B) Puerto Rico vs Guyana – Centro de Desarrollo de Futbol del Oeste, Añasco, PUR

18:00/18:00 M50: (B) Bahamas vs Antigua y Barbuda – Thomas A. Robinson National Stadium, Nassau, BAH

Domingo 15 de octubre 2023

15:30/15:30 M55: (B) Guadalupe vs Santa Lucía – Stade Municipal de Sainte-Anne, Sainte-Anne, GLP

18:00/20:00 M53: (A) Honduras vs Cuba – Estadio Nacional Chelato Úcles, Tegucigalpa, HON

19:00/19:00 M56: (B) San Cristóbal y Nieves vs Sint Maarten – SKNFA Technical Center, Basseterre, SKN

20:00/TBC M52: (A) Haití vs Jamaica – Por confirmar

21:00/20:00 M54: (A) Suriname vs Granada – Dr. Ir. Franklin Essed Stadium, Paramaribo, SUR

Lunes 16 de octubre 2023

20:00/22:00 M57: (B) Nicaragua vs Montserrat – Estadio Nacional, Managua, NCA

20:00/20:00 M58: (B) Republica Dominicana vs Barbados – Estadio Olímpico de Moca 85, Moca, DOM

Martes 17 de octubre 2023

16:00/15:00 M64: (B) Guyana Francesa vs San Vincente y las Granadinas – Stade Municipal Dr. Edmard Lama, Remire Montjoly, GUF

15:30/15:30 M67: (B) Antigua y Barbuda vs Bahamas – ABFA Technical Center, St. John’s, ATG

16:00/16:00 M66: (B) Guyana vs Puerto Rico – National Track & Field Center Leonora, Georgetown, GUY

19:00/21:00 M62: (A) El Salvador vs Martinica – Estadio Jorge Magico Gonzalez, San Salvador, SLV

19:30/18:30 M65: (B) Bermuda vs Belize – Dame Flora Duffy National Sports Center, Devonshire, BER

20:00/21:00 M61: (A) Panamá vs Guatemala – Estadio Rommel Fernandez, Panama, PAN

21:00/21:00 M63: (A) Curazao vs Trinidad y Tobago – Ergilio Hato Stadium, Willemstad, CUW