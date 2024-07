Guatemala vs. El Salvador jugarán un amistoso en Carson, California. Entérese día, horario, canal de TV y streaming para ver el partido EN VIVO.

Guatemala vs. El Salvador: cuándo juegan, a qué hora y dónde ver el partido amistoso

Las selecciones de Guatemala y El Salvador se enfrentarán en un partido amistoso en Carson, California. El mismo le servirá a ambas como preparación para la Liga de Naciones de la Concacaf, que iniciará en septiembre y otorgará cupos para la ampliada Copa Oro 2025: la Bicolor se mantiene en la Liga A, mientras que la Selecta jugará por primera vez en la B.

¿Cuándo juegan Guatemala vs. El Salvador?

Guatemala y El Salvador chocarán mañana, sábado 27 de julio, a las 8:30 p.m. de Centroamérica (9:30 de Panamá y 10:30 ET de Estados Unidos). La cita será en el Dignity Health Sports Parl, el estadio de Los Angeles Galaxy de la MLS.

¿En qué canal y dónde ver a Guatemala vs. El Salvador? El amistoso se podrá ver EN VIVO y ONLINE en Guatemala por la señal de Tigo Sports. Mientras que en El Salvador, además de Tigo, lo transmitirá Canal 4 y la app TCS GO. Guatemala: Tigo Sports (canal 6/706)

Tigo Sports (canal 6/706) El Salvador: Canal 4, TCS GO y Tigo Sports (canales 3, 300 y 1001 HD)

¿Cómo llega la Selección de Guatemala?

Los dirigidos por Luis Fernando Tena vienen de golear 6-0 a Dominica y 3-0 a Islas Vírgenes Británicas en el inicio de las eliminatorias. Aunque en su último juego cayeron 4-1 ante Argentina —que luego se coronaría bicampeona de la Copa América—, sorprendiéndola con el gol en contra de Lisandro Martínez (4′) producto de un venenoso tiro libre de Oscar Santis.

Para este fogueo, los chapines sufrieron las bajas de Javier González (Xelajú) y Jeshua Urizar (Mixco). Los defensas se quedaron en el país debido a que no se pudieron completar a tiempo los trámites migratorios.

¿Cómo llega la Selección de El Salvador?

El equipo conducido por David Dóniga se ha quitado una pesada mochila de encima. Luego de empatar 0-0 con Puerto Rico, venció 3-1 a San Vicente y las Granadinas y cortó su racha de dos años —o 736 días— sin triunfos. Posteriormente, disputó un amistoso con Perú en el cual cayó 1-0, dejando una floja imagen ante un rival de mayor jerarquía.

El estratega español no podrá contar con varios seleccionados para el próximo partido. Como no corresponde a la fecha FIFA, FAS no cedió a Kevin Carabantes —lo reemplazó Óscar Arroyo—, Rudy Clavel y Jonathan Nolasco; mientras que Narciso Orellana, de Alianza, declinó la convocatoria por motivos personales.

José Carlos Pinto y Bryan Gil se disputan la pelota en el último Guatemala-El Salvador. (Foto: Edinson González / DES)

Así quedó el último partido entre Guatemala y El Salvador

La última vez que El Salvador y Guatemala se vieron las caras fue el 7 de septiembre de 2023, por la primera jornada de la Liga de Naciones. Aquel día, los chapines ganaron 2-0 con los goles de Carlos Mejía (15′) y Pedro Altán (78′).