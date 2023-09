Este jueves, Guatemala y El Salvador se enfrentarán en la primera jornada de la Liga de Naciones de CONCACAF 2023-24. Un duelo enmarcado en el Grupo A —donde, a priori, ambas selecciones son candidatas junto con Panamá—, en el que los cuscatlecos buscarán achicar distancias y los chapines defender su dominio: de 98 cotejos ganaron 45, perdieron 25 e igualaron en 28.

Guatemala vs. El Salvador: cuándo juegan, a qué hora, dónde y cómo ver el partido

Guatemala recibirá a El Salvador mañana, jueves 7 de septiembre, a las 20:10 horas de Centroamérica (21:10 de Panamá y 22:10 ET de Estados Unidos), en el Estadio Doroteo Guamuch Flores. Dicho encuentro será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO a través de los siguientes canales de TV y streaming.

Guatemala: Tigo Sports

Tigo Sports El Salvador: Canal 4 TCS

Canal 4 TCS Estados Unidos: Paramount+

Guatemala vs. El Salvador: cómo llega la Azul y Blanco

Los dirigidos por Luis Fernando Tena vienen de tener un papel destacado en la pasada Copa Oro, donde perdieron 1-0 frente a Jamaica en cuartos de final tras ganar su grupo por primera vez en doce participaciones. El fin de semana volvieron a la actividad, empatando 0-0 con Honduras de forma justa, según el técnico mexicano, en Miami.

Carlos “Cuilapa” Mejía no estuvo disponible para ese juego por una contractura muscular, pero ya volvió a entrenar con el grupo y todo inidica que podría ser tenido en cuenta este jueves.

Guatemala vs. El Salvador: cómo llega la Selecta

El conjunto de Hugo Pérez, por el contrario, no ha disputado ningún fogueo: “Es muy difícil que acá y afuera te presten a los jugadores porque es fecha FIFA. Ya lo hablé con el presidente de la FESFUT, si no tenemos el grupo completo no vamos“, aseguró el timonel. De modo que su último juego oficial fue el empate 2-2 con Panamá por la Copa Oro.

La única baja que de los cuscatlecos es el lateral izquierdo Nelson Flores debido a temas migratorios, pero ya fue reemplazo por César Orellana, seleccionado Sub-20 con presente en Santa Tecla.

Guatemala vs. El Salvador: último partido entre ambos

La última vez que Guatemala y El Salvador se vieron las caras fue el 24 de abril de 2022, en un amistoso celebrado en el PayPal Park de San José, California. Aquel día, la Bicolor ganó 4-0 con goles de José Morales, Óscar Santis por partida doble y Stheven Robles —fuera de la nómina por un golpe en su ojo—.