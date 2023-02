Keylor Navas y Guillermo Ochoa son los dos arqueros de los últimos años que se han mantenido como los máximos representantes de Concacaf. Sin embargo, la carrera de ambos ha sido muy distinta a nivel de clubes y selecciones. Por este motivo, el guardameta mexicano buscará sentenciar al costarricense en una estadística con la selección mexicana.

Guillermo Ochoa hasta la fecha ha disputado cinco Mundiales (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022) y a pesar de tener 37 años de edad, el mexicano buscará su sexta Copa del Mundo en 2026 y de esta manera, “sentenciar” a Keylor Navas superándolo incluso por tres participaciones mundialistas teniendo un año más que el costarricense quien registra tres Mundiales en su espalda.

Guillermo Ochoa va por otro Mundial

“Bueno, la verdad yo me veo en el mundial, creo que sería muy lindo el poder cerrar mi carrea con la selección nacional de México en 2026 y más en mi país, no es que vaya a ir porque he estado en otros mundiales. No, voy a trabajar, competir, sumar y voy a ganarme un lugar como lo he hecho en estos años porque me ha costado mucho y trabajar para ayudar a mi país”, argumentó Guillermo Ochoa.

“Siempre que llega un Mundial las exceptivas como jugador es hacer historia, es llegar lo más lejos posible, tristemente no pudimos avanzar de fase de grupos y obviamente no fue sencillo porque sabes que pudiste haber dado un poco más. El equipo sí trabajó, sí corrió, compitió, pero no faltó un pasito más, esa confianza, esa energía, un poquito más de todo“, sentenció Guillermo Ochoa.

Ahora, la selección de México será dirigida por el argentino Diego Martín Cocca, quien fue el elegido por la Federación Mexicana de Futbol y tendrá la obligación de ganar la Copa Oro y la Concacaf Nations League. De esta manera Guillermo Ochoa estará siempre a disposición de representar a su país.