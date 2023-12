El dato de Real Estelí que no puede descuidar Liga Deportiva Alajuelense

La Liga Deportiva Alajuelense estuvo concentrado únicamente en el campeonato doméstico este fin de semana porque su tarea era jugar la semifinal de ida contra Herediano. Sin embargo, tendrá en un par de días un desafío que podría significarle un título.

En esa jornada se llevará a cabo la vuelta de la final de la Copa Centroamericana 2023, en la que está enfrentando a Real Estelí. La ventaja es evidente tras la victoria por tres goles en el primer partido entre ambos equipos, pero hay un dato que esperanza a los nicaragüenses.

La historia indica que Real Estelí ya convirtió tres veces como visitante en un cotejo de la Concacaf. Eso sucedió hace 19 años en la Copa de Campeones cuando empató 3-3 contra Real España. Una gran diferencia es que en este caso será para definir al campeón de la competencia.

El día que Real Estelí hizo tres goles fuera de casa

El dato en cuestión representa un elemento informativo acerca de la historia del club. Resulta bastante evidente que el escenario ahora es completamente diferente porque no le alcanza con convertir tres veces.

Si bien la derrota de Real Estelí contra Liga Deportiva Alajuelense era esperable por el potencial de las plantillas, un resultado tan abultado condicionó el planteamiento del entrenador para la revancha.

Real Estelí no tenía que golear como lo necesita ahora en aquella oportunidad. En su estadio no había podido con el equipo hondureño, pero no se había dado una diferencia porque fue un empate a uno.

Esa eliminatoria culminó bien para Real Estelí debido al gol de visitante. El próximo martes deberá tener un partido perfecto si quiere ser coronado porque cualquier resultado que no sea un triunfo por al menos tres goles no le servirá para más que las estadísticas.