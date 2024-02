Costa Rica vs. El Salvador: cuándo, a qué hora y dónde ver el partido amistoso

Este viernes, la Selección de Costa Rica se enfrentará a su similar de El Salvador en un amistoso que le servirá a ambas como preparación. En el caso de la Sele, pensando en el repechaje con Honduras por un lugar en la Copa América 2024; mientras que la Selecta tiene la mira puesta en las eliminatorias Concacaf, donde los ticos también pujarán por uno de los cinco boletos disponibles para el Mundial 2026.

Costa Rica vs. El Salvador: cuándo juegan, a qué hora y dónde ver el partido

Costa Rica recibirá a El Salvador mañana, viernes 2 de febrero, a las 20:00 horas de Centroamérica (21:00 de Panamá y ET de Estados Unidos), en el Estadio Nacional. La transmisión EN VIVO y EN DIRECTO del compromiso estará a cargo de los siguientes canales de TV.

Costa Rica: Teletica y Repretel

Teletica y Repretel El Salvador: Canal 4 y TCS Go!

Costa Rica vs. El Salvador: cómo llega la Tricolor

Inicia un nuevo desafío para la Sele y también para el técnico Gustavo Alfaro, quien buscará dar otra imagen tras su pesadillezco debut. En noviembre, fueron ampliamente superados en los cuartos de final de la Nations League por Panamá, que ganó 3-0 en La Sabana y luego 3-1 en suelo canalero para dejarlos sin chances de clasificar a la Copa América de forma directa.

Sin embargo, luego de que fuera anunciada la convocatoria para este fogueo por fuera de la fecha FIFA se generó polémica por la no inclusión de futbolistas que atraviesan un buen momento en la Primera División, como por ejemplo Leonel Moreira, Carlos Mora, Elías Aguilar o Joseph Mora. Mientras que sí fueron citados otros con poca regularidad o cuyo nivel no viene siendo el idóneo.

Costa Rica vs. El Salvador: cómo llega la Selecta

En el caso de la Azul y Blanco, también está comenzando un nuevo ciclo con David Dóniga como timonel. El español se ha mostrado optimista respecto a la posibilidad de asistir al Mundial y, por ende, con el deber de cortar su pésima racha: la última vez que ganaron fue el 4 de junio de 2022, ante Granada (3-1). Es decir, hace ya 18 partidos —o un año y casi ocho meses—.

Al no haber sido de carácter oficial, no entra en el raconto el reciente empate 0-0 con Inter Miami, donde el equipo dejó buenas sensaciones y el ex asistente de Thomas Christiansen tuvo su estreno. En aquella ocasión contó con más legionarios de los que tendrá en este amistoso. Sólo habrá tres y militan en la liga costarricense: Leo Menjívar, Adán Clímiaco y Christian Martínez.

Costa Rica vs. El Salvador: último partido entre ambos

El último cruce se desarrolló el pasado 30 de junio, en la fase de grupos de la Copa Oro 2023. Dicho cotejo, celebrado en la Red Bull Arena de Nueva Jersey, Estados Unidos, finalizó 0-0.

En lo que respecta a encuentros en el país tico, ha habido 22 en toda la historia: Costa Rica venció a El Salvador en 18 de ellos e igualaron en los 4 restantes. El último fue el 10 de octubre de 2021, por las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar, y la Sele se impuso 2-0 con los goles de Bryan Ruiz y Celso Borges.

