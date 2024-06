Concacaf ha anunciado el calendario para la Fase de Grupos de la Copa Centroamericana Concacaf 2024. La segunda edición de la competencia regional de clubes, que servirá como clasificatoria para la Copa de Campeones Concacaf 2025 y coronará al club campeón de Centroamérica, se jugará de julio a diciembre 2024.

El sorteo de la Fase de Grupos de la Copa Centroamericana 2024 ocurrió el 6 de junio en Miami, Florida, donde los 20 clubes participantes en la competencia fueron divididos en cuatro grupos de cinco y jugarán de la siguiente manera:

Grupo A

CS Herediano (CRC)

FC Motagua (HON)

Tauro FC (PAN)

San Francisco FC (PAN)

Cacique Diriangén FC (NCA)

Grupo B

LD Alajuelense (CRC)

Comunicaciones FC (GUA)

CD Marathón (HON)

Alianza FC (SLV)

CD LA Firpo (SLV)

Grupo C

CD Olimpia (HON)

Antigua GFC (GUA)

CA Independiente (PAN)

CD Águila (SLV)

Port Layola FC (BLZ)

Grupo D

Deportivo Saprissa (CRC)

CSD Municipal (GUA)

AD Guanacasteca (CRC)

Real Estelí FC (NCA)

Managua FC (NCA)

Calendario Copa Centroamericana Concacaf 2024

Fase de Grupos Semana 1

Martes 30 de julio 2024

18:00 (16:00) Port Layola FC vs Antigua GFC – FFB Stadium, Belmopán, BLZ

20:00 (18:00) Cacique Diriangén FC vs FC Motagua – Estadio Cacique Diriangén, Diriamba, NCA

22:00 (20:00) CS Herediano vs Tauro FC – Estadio Nacional, San José, CRC

Miércoles 31 de julio 2024

18:00 (16:00) Managua FC vs CSD Municipal – Estadio Nacional, Managua, NCA

20:00 (18:00) CD LA Firpo vs Comunicaciones FC – Estadio “El Mágico” González, San Salvador, SLV

22:00 (20:00) Deportivo Saprissa vs AD Guanacasteca – Estadio Ricardo Saprissa, San José, CRC

Jueves 1 de agosto 2024

20:00 (18:00) LD Alajuelense vs CD Marathón – Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela, CRC

22:00 (20:00) CD Olimpia vs CA Independiente – Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa, HON

Fase de Grupos Semana 2

Martes 6 de agosto 2024

18:00 (16:00) Managua FC vs Deportivo Saprissa – Estadio Nacional, Managua, NCA

20:00 (18:00) CD LA Firpo vs LD Alajuelense – Estadio “El Mágico” González, San Salvador, SLV

22:00 (20:00) Antigua GFC vs CD Águila – Estadio Pensativo, Antigua Guatemala, GUA

Miércoles 7 de agosto 2024

18:00 (16:00) Cacique Diriangén FC vs CS Herediano – Estadio Cacique Diriangén, Diriamba, NCA

20:00 (18:00) FC Motagua vs San Francisco FC – Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa, HON

22:00 (20:00) Comunicaciones FC vs Alianza FC – Estadio Cementos Progreso, Guatemala, GUA

Jueves 8 de agosto 2024

20:00 (18:00) Port Layola FC vs CD Olimpia – FFB Stadium, Belmopán, BLZ

22:00 (20:00) CSD Municipal vs Real Estelí FC – Estadio Pensativo, Antigua Guatemala, GUA

Fase de Grupos Semana 3

Martes 13 de agosto 2024

18:00 (16:00) Antigua GFC vs CA Independiente – Estadio Pensativo, Antigua Guatemala, GUA

20:00 (18:00) FC Motagua vs Tauro FC – Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa, HON

22:00 (20:00) Alianza FC vs CD LA Firpo – Estadio Cuscatlán, San Salvador, SLV

Miércoles 14 de agosto

18:00 (16:00) CD Águila vs Port Layola FC – Estadio Las Delicias, Santa Tecla, SLV

20:00 (18:00) Real Estelí FC vs Managua FC – Estadio Independencia, Estelí, NCA

22:00 (20:00) Comunicaciones FC vs CD Marathón – Estadio Cementos Progreso, Guatemala, GUA

Jueves 15 de agosto 2024

18:00 (17:00) San Francisco FC vs Cacique Diriangén FC – Estadio Universitario, Penonomé, PAN

22:00 (20:00) CSD Municipal vs AD Guanacasteca – Estadio Pensativo, Antigua Guatemala, GUA

Fase de Grupos Semana 4

Martes 20 de agosto 2024

20:00 (18:00) Real Estelí FC vs Deportivo Saprissa – Estadio Independencia, Estelí, NCA

22:00 (20:00) Alianza FC vs LD Alajuelense – Estadio Cuscatlán, San Salvador, SLV

Miércoles 21 de agosto 2024

18:00 (17:00) CA Independiente vs Port Layola FC – Estadio Rommel Fernández, Ciudad Panamá, PAN

20:00 (18:00) AD Guanacasteca vs Managua FC – Estadio Edgardo Baltodano Briceño, Liberia, CRC

22:00 (20:00) CD Marathón vs CD LA Firpo – Estadio Olímpico Metropolitano, San Pedro Sula, HON

Jueves 22 de agosto 2024

18:00 (17:00) Tauro FC vs Cacique Diriangén FC – Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá, PAN

20:00 (19:00) San Francisco FC vs CS Herediano – Estadio Universitario, Penonomé, PAN

22:00 (20:00) CD Águila vs CD Olimpia – Estadio Cuscatlán, San Salvador, SLV

Fase de Grupos Semana 5

Martes 27 de agosto 2024

20:00 (18:00) CD Marathón vs Alianza FC – Estadio Olímpico Metropolitano, San Pedro Sula, HON

22:00 (20:00) LD Alajuelense vs Comunicaciones FC – Estadio Alejandro Morera Soto, Alajuela, CRC

Miércoles 28 de agosto 2024

20:00 (19:00) Tauro FC vs San Francisco FC – Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá, PAN

22:00 (20:00) CS Herediano vs FC Motagua – Estadio Nacional, San José, CRC

Jueves 29 de agosto 2024

18:00 (16:00) AD Guanacasteca vs Real Estelí FC – Estadio Edgardo Baltodano Briceño, Liberia, CRC

20:00 (18:00) Deportivo Saprissa vs CSD Municipal – Estadio Ricardo Saprissa, San José, CRC

20:00 (19:00) CA Independiente vs CD Águila – Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá, PAN

22:00 (20:00) CD Olimpia vs Antigua GFC – Estadio Nacional Chelato Uclés, Tegucigalpa, HON

Cuartos de Final

Partidos de ida: 24-26 septiembre

Partidos de vuelta: 1-3 octubre

Semifinales y Repechaje

Partidos de ida: 29-31octubre

Partidos de vuelta: 5-7 noviembre

Final

Partido de ida: 26-28 noviembre

Partido de vuelta: 3-5 diciembre