Hoy, la Selección Argentina visitará a Perú por la cuarta jornada de las eliminatorias CONMEBOL rumbo a la Copa Mundial 2026. Los liderados por Lionel Messi, quien sería titular esta noche, quieren cerrar la fecha FIFA de forma perfecta ante una Blanquirroja de capa caída: marcha penúltima, con cero puntos, y buscará ganarle a la Albiceleste después de 38 años.

Recordemos que los campeones del mundo dominan el historial frente a los peruanos por amplia diferencia: de los 53 partidos que jugaron, ganaron 34, perdieron 5 y empataron en 14 oportunidades.

Argentina vs. Perú: cuándo juegan, a qué hora, dónde y cómo ver el partido

Argentina y Perú se medirán hoy, martes 17 de octubre, a las 20:00 horas de Centroamérica (21:00 de Panamá y 22:00 ET de Estados Unidos), en el Estadio Nacional de Lima. El encuentro será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por los siguientes canales de TV y streaming.

Costa Rica: Tigo Sports, FIFA+

Tigo Sports, FIFA+ El Salvador: Tigo Sports, FIFA+

Tigo Sports, FIFA+ Guatemala: Tigo Sports, FIFA+

Tigo Sports, FIFA+ Honduras: App de Tigo Sports, FIFA+

App de Tigo Sports, FIFA+ Nicaragua: FIFA+

FIFA+ Panamá: Tigo Sports, FIFA+

Tigo Sports, FIFA+ Estados Unidos: Fanatiz, FIFA+

Argentina vs. Perú: cómo llega la Albiceleste

Después de ganarle 1-0 a Ecuador, 3-0 a Bolivia en La Paz sin Lionel Messi y, más recientemente, 1-0 a Paraguay con gol de Nicolás Otamendi (3′), los dirigidos por Lionel Scaloni llegaron a 24 compromisos sin derrotas por eliminatorias. Es decir, no pierden desde marzo de 2017.

“El futbolista peruano culturalmente es de buen trato de pelota, cuando se juntan son buenos jugadores de ataque. No están atravesando un buen momento, pero han salido de estas situaciones. Tienen experiencia, se conocen y bajo ningún concepto hay que pensar que el partido está ganado”, analizó el DT argentino.

Sin Nahuel Molina por molestias físicas, la única duda es el astro de Inter Miami, aunque reportes desde Argentina indican que jugaría de arranque. “Está bien, viene sumando entrenameintos y tomaremos la decisión mañana (hoy). Si está bien, jugará. Es lo que todos queremos”, aclaró Scaloni.

Argentina vs. Perú: cómo llegan los Blanquirrojos

Por otro lado, Juan Reynoso y sus pupilos quieren enderezar el rumbo de la selección. Sus primeros pasos en las eliminatorias no fueron buenos: empataron 0-0 con Paraguay, perdieron 1-0 frente a Brasil y finalmente cayeron 2-0 ante Chile en el clásico del Pacífico dejando una floja imagen.

“Este último partido no me gustó para nada. Hubo 70 minutos que el equipo no plasmó lo que queríamos. Más culpa mía. Me quedo con el rendimiento ante Brasil, a eso apostamos”, dijo el timonel. Además, aclaró: “No vamos a perder nuestro ADN, nos gusta jugar (…) No somos defensivos, sino que nos adecuamos al rival, eso pide el fútbol moderno”.

El “Cabezón” perdió a tres futbolistas importantes para este cotejo con Argentina: el central Carlos Zambrano y el volante Christofer Gonzales son baja por lesión, además del lateral izquierdo Marcos López pero por acumulación de amarillas.

Argentina vs. Perú: posibles alineaciones para el juego por eliminatorias CONMEBOL

Así formaría Argentina (4-3-3): Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Nicolás González, Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martinez. DT: Lionel Scaloni.