Yamil Bukele se pronunció sobre la actuación de Fesfut con Brayan Gil

La convocatoria de Brayan Gil por parte de la federación de fútbol de Colombia para integrar la Sub-20 fue un duro golpe para la afición salvadoreña, teniendo en cuenta que el exfutbolista del FAS podría haber optado por representar a La Selecta. Esto le valió diversas críticas a la Fesfut en las redes sociales, siendo esta acusada de falta de apremio en el caso.

Yamil Bukele, presidente del INDES, se pronunció respecto a lo ocurrido en diálogo con Los Provocadores. "No he visto jugar a Brayan Gil, pero creo que lo que ha faltado es tener un plan definido, una propuesta clara para que se defina sí o no. Hay que decirle a Brayan 'estas son las condiciones'. Eso es lo que ha faltado. En estos tiempos si no hay comida en la mesa, no convences a nadie".

Además, también habló respecto a los casos positivos de Covid-19 en la burbuja de La Selecta: "Hubo un pequeño error. No se tendrían que haber iniciado los entrenos hasta no tener los resultados de la prueba de Covid. En una burbuja siempre hay riesgos, pero siempre hay que monitorear".

Yamil Bukele, presidente del INDES: "No he visto jugar a Brayan Gil, pero creo que ha faltado es tener un plan definido, una propuesta clara para que se defina si sí o si no". — @losprovocadores (@losprovocadores) September 7, 2020

En cuanto a la Federación Salvadoreña de Fútbol y su incorporación al INDES, indicó "Le he dicho al departamento legal que persista para que la Fesfut entregue la documentación y completar su adhesión como la Ley General de los Deportes solicita. Será muy penoso llegar al 25 de noviembre y saber que nos pasan la documentación apenas unos días antes".