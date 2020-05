Wilson Palacios contó quién es el mejor futbolista hondureño de la actualidad

En medio del anuncio de su retiro de forma oficial, Wilson Palacios también habló de la actualidad de la selección hondureña. El mediocampista que se destacó en la Premier League, particularmente en el Tottenham, dio el nombre del mejor futbolista de la Bicolor según él y explicó el motivo de su elección. Dio una respuesta que se viene repitiendo bastantes en referentes del fútbol catracho.

El Mago aseguró que Anthony Lozano es el mejor jugador de Honduras en estos momentos. Destacó lo que está realizando en el Cádiz, es uno de los goleadores del equipo que está cerca de regresar a la máxima categoría del fútbol español. Además, destacó sus inicios y su paso por el Barcelona antes de terminar fichando por el Girona.

Estas fueron sus declaraciones en la entrevista con Cinco Deportivo y la justificación para determinar que el Choco es el más destacado en la actualidad: "En lo personal es mi jugador favorito ahora, en esta era, no es por nada que llegó al Barcelona. Para mí es el mejor jugador actualmente en la selección de Honduras".

Wilson Palacios en #LaMesaRedonda de #5Deportivo



«Desde mi punto de vista, en la actualidad el @choko_9 es el mejor jugador que tiene Honduras... por algo llegó al Barcelona y se ha mantenido en Europa por bastante tiempo» pic.twitter.com/4czWRpsiI5 — Deportes TVC (@DeportesTVC) May 31, 2020

Pero no habló solo de eso, también criticó a sus compatriotas que priorizan ir a jugar a Estados Unidos antes que mudarse al viejo continente, aunque no sea en una liga no tan fuerte: "La MLS está evolucionando mucho, pero no se compara con Europa, pienso que la mentalidad del jugador hondureño tiene que ser allá, van a crecer mucho en lo futbolístico y personal".

Para finalizar, explicó que algunos terminan prefiriendo jugar en la Major League Soccer porque es un estilo de juego similar al centroamericano: "Esto pasa por la mentalidad y cómo se adapta uno con el clima, en el país en el que estás. Tienes que aclimatarte rápido. El fútbol en Europa se juega de dos toques, es rápido y tienes que adaptarte".