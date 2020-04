Walter Martínez pidió que declaren campeón a Motagua de la Liga Nacional

La incertidumbre se apodera del fútbol hondureño. El fútbol se paró hace algunas semanas debido a la expansión del coronavirus. Tanto el Sistema de Salud como la Federación intentan definir cuando se podrá reanudar la liga. Por el momento, parece imposible que se vuelva a jugar en el corto plazo. Se teme que un regreso apresurado termine provocando la expansión del COVID-19.

El torneo se encontró parado ha 5 fechas de que termine la primera fase del Clausura 2020. El Motagua está como líder y supera por solo tres puntos a Marathón. Debido a esto, sorprendería que si se da por finalizada la liga, se de como campeón al Ciclón Azul. Restaba mucho todavía para llegar a las partes finales y hasta establecer los descensos sería algo injusto para los demás clubes.

Sobre esto opinó Walter Martínez, futbolista de las Águilas Azules, y dejó clara su posición sobre el debate que se está llevando en el fútbol catracho en estos días: “Este coronavirus no es una broma, le digo a las autoridades que piensen bien la decisión que van a tomar, si deciden que si, pues jugaremos, porque nos debemos a Motagua, deberían declararnos campeones”.

El delantero está seguro que sería la mejor opción y se enfrenta a los dichos de Pedro Troglio, entrenador de Olimpia. Los demás clubes apoyan las críticas del argentino sobre la posibilidad de no darle continuidad al torneo y establecer los puestos sin completar todos los partidos que quedaron pendientes.

Pese a los dichos de Martinez, todavía no hay ningún avance para establecer una resolución. La Federación sigue analizando que hacer y planean hablar con todos los directivos de los equipos de la liga. La idea es llegar a una solución que sea aceptada por todos y que no genere el fastidio de la mayoría. Sigue la gran incertidumbre y parece que no habrá reanudación del fútbol por un largo tiempo.