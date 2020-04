Viral: la foto con la que Nayib Bukele le respondió a sus detractores

Va con su forma de ser y la particularidad que siempre ha denotado desde que asumió. Esa exhaustiva interacción en las redes sociales, difundiendo toda actividad de su partido y dictaminaciones tomadas, así como obras consumadas o meros pensamientos de idelogía política.

Así es Nayib Bukele, presidente de El Salvador, a quienes muchos catalogan como un gobernante "millenial" debido a su gran interacción en Twitter. Claro, esto puede ser inherente a su edad, ya que tiene apenas 38 años, siendo uno de los líderes nacionales más jóvenes del mundo.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador

En las últimas horas, su perfil en el sitio del pajarito azul ha sufrido un rotundo cambio, en relación a la nueva foto que ha elegido. En ella, se lo puede ver subido a un ovni con un fotomontaje, a raíz de las críticas por parte de diferentes detractores que se preguntaban por su ausencia pública.

Una pregunta que puede llegar a caber es por qué ese insólito cambio, aunque la respuesta puede encontrarse en antiguas palabras suyas dedicadas a quienes están contra su forma de gobernar, o al menos no estan en desacuerdo con su persona. Cuando estos quisieron saber acerca de su paradero, se mofó de ellos.

"Los rumores de mi rapto por parte de extraterrestres son totalmente infundados...", había publicado el mandatario. Sin embargo, con un tono mas serio, había dicho con antelación: "No entiendo ese rumor de que no estoy en El Salvador. He realizado 4 cadenas nacionales. He estado a cargo de la respuesta ante la pandemia. He sancionado, observado y vetado decretos legislativos, lo que solo se puede hacer estando físicamente en nuestro país".