Viral: el emotivo mensaje de unidad entre simpatizantes del Alianza y FAS

Cuando la patria llama, no hay grieta que sirva como excusa para no atender. Ante la necesidad de gente nacida bajo el mismo cielo, hermanos y hermanas, no hay distinción de religión; piel; ideología política; contextura física; nivel intelectual o demás cuestiones que pueden diferenciar a los individuos. Clubes de fútbol, tampoco.

El Salvador sabe de esto, ante dos alertas rojas que sobrevuelan el territorio. La primera, por el coronavirus COVID-19 que data desde principios de marzo. La segunda, sin embargo, fue promulgada ayer debido a la tormenta tropical Amanda, que azotó despiadadamente a la nación centroamericana.

��#ElObservatorioInforma Persisten lluvias de moderada intensidad en la zona occidental. Lluvias dispersas de débil a moderada intensidad en la zona central y oriental del país. DL pic.twitter.com/6sszdoNHYZ — Ministerio de Medio Ambiente (@MedioAmbienteSV) June 1, 2020

Según un reporte oficial del Gobierno, 18.622 familias se vieron afectadas por los devastadores efectos del fenómeno meteorológico, mientras 2.016 personas han sido hospedados en albergues. Además, se registran ya 15 víctimas fatales por las inundaciones y todo lo que ello puede acarrear (desde sumersión hasta electrocución).

Esto ha motivado a muchos salvadoreños a ponerse a disposición de los vecinos que requerían auxilio, dando lugar a una foto que se ha viralizado en las últimas horas. En la imagen, se puede apreciar a un simpatizante de Alianza y otro de FAS trabajando juntos con una pala, para sacar el exceso de sedimentos estacionados en las calles.

El mismo representa un fuerte y emotivo mensaje de unidad, teniendo en cuenta que ambos son los dos equipos más importantes en el balompié cuscatleco, siendo por ende máximos rivales. Sin embargo son eso, rivales, mas no enemigos.

Ya lo dijimos. Cuando la patria llama, no hay grieta que sirva como excusa para no atender.