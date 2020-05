Víctor Mafla: "Para el FAS es triste llevar 10 años sin ganar un título"

Desde Canadá, el exvolante colombiano Víctor Mafla puso a trabajar su memoria, sobre todo de los pasajes llenos de gloria con FAS, equipo con el que puso su nombre en cuatro títulos entre el 2002 y 2005. Tras ganar cuatro coronas con los tigrillos bajo el mando del técnico Alberto "Chochera" Castillo, de inmediato, el cafetero corre la página y lamenta que los asociados acumulen una década sin títulos, por lo que cree que ya es tiempo de salir del dique seco.

"Es triste estar 10 años sin título. Creo que todos los hinchas de FAS necesitamos un título, pero primero hay que hacer una buena planificación para que todo salga bien. Recuerdo que en el tiempo de don Reynaldo Valle (expresidente de FAS), todo andaba súper bien con jugadores y técnico y cuando las cosas están así todo sale. Estamos con las ansias de que FAS quede campeón de nuevo. Ojalá que como todos los años decimos, sea en este en el que ganemos el titulo", dijo el suramericano.

El colombiano ganó cinco titulos en su paso entre 2002 y 2005.

En cuanto al equipo que se ha formado, Mafla le da todos los créditos a la llegada del entrenador, Jorge "Zarco" Rodríguez. "Lo conozco en persona y sé que trabaja muy bien. Sé que este año va a ser el bueno. Dios mediante, este año podamos ser campeones", externó Mafla, quien jugó con el Zarco Rodríguez en FAS entre el 2002-2003.

"Terminó mi contrato con FAS y me tuve que ir a Chalatenango por medio año. Pero ahí una lesión de cadera ya me empezaba a molestar. Incluso cuando jugaba en FAS ya me dolía la cadera, pero cuando fui a Chalatenango ya no pude más. Me fui a Cali para que el médico me viera y me dijo que tenía un desgaste en la cadera y que era mejor dejar de jugar. Entonces, ahí fue que me retiré", dijo el exvolante suramericano.

Antes de su lesión, el cafetero fue la sensación con la camisa de los tigres, pero también lo fue tras su retorno por la lesión. En 2006 salió del equipo santaneco para irse a Chalatenango, equipo que en ese momento estaba a cargo de "Chochera" Castillo.