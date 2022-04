Tyson Fury confirmó que tendrá su último baile este sábado, cuando se suba al ring del Estadio de Wembley para defender el cetro de los pesos pesados del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante Dillian Whyte . Un combate en cierta forma "inesperado", ya que el público ansiaba que el próximo rival de The Gipsy King fuera el ganador de la revancha entre Anthony Joshua y Oleksander Usyk. Pero no por ello será menos espectacular: un total de 94.000 personas asistirán al mítico recinto de Londres para ver a Fury en acción por última vez.

La emoción que despierta el combate se debe a este motivo y también a que marcará el regreso del campeón invicto (31-1, 22 KO's) al Reino Unido. Casi cuatro años pasaron desde que venció a Francesco Pianeta en Belfast, triunfo tras el cual siguieron cinco lances en Estados Unidos. Uno de ellos fue el 9 de octubre de 2021, cuando cerró con un impresionante knock out la trilogía de combates ante Deontay Wilder en Las Vegas (el primero acabó en empate y el segundo lo ganó por la misma vía).

Whyte (28-2-0, 19 KO's), por su parte, se calzó los guantes por última vez el 27 de marzo del año pasado, cuando venció antes del límite a Alexander Povetkin. A sus 35 años, al nacido en Jamaica le queda un tanto lejos su debut como amateur, en el cual derrotó nada más y nada menos que a Anthony Joshua. Actualmente ubicado en el sexto escaño del ranking divisional del CMB, llega hambriento de gloria y no le da importancia a la diferencia de físico —y por lo tanto, de alcance—: "Soy uno de los boxeadores más fuertes que jamás hayan existido. Él es más alto y más pesado, pero físicamente no es el más fuerte", aseguró.

"Sí, esta es mi última pelea. Estoy feliz con lo que he hecho hasta ahora. Usyk y Joshua tuvieron la chance de pelear conmigo antes. No voy a esperar por nadie. Yo no bailo al son de nadie. Soy mi propio dueño y hago lo que quiero", fue la contundente respuesta de Fury ante la consulta de ESPN. Y, además, hizo referencia a una posible última incursión en UFC ante Francis Ngannou: "Es muy posible. Pero eso no sería una pelea de boxeo. O quizás sí, no lo sé. Será mi última pelea como profesional activo. Estoy esperanzado en que Ngannou siga interesado".

