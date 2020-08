Troglio le envió un duro mensaje al gobierno hondureño

Mientras varios países de la región ya tienen fecha para el reinicio del fútbol y los equipos están entrenando, en Honduras se sigue viviendo una gran incertidumbre. El gobierno todavía no da el visto bueno para que arranquen las prácticas y los clubes empiezan a necesitar una respuesta para arreglar el tema de contratos.

Una de las voces que apareció fuerte en esta polémica fue la de Pedro Troglio. El estratega de Olimpia dio una entrevista con SB Deportes y le dejó un claro mensaje a los políticos: “Al gobierno a los de Sinager o a los que toman decisiones, les pido que nos den un tiempo para llevarle alegría los fines de semana a la gente”.

Troglio pidió que vuelvan los entrenamientos en Honduras.

Y agregó: “Yo miro acá gente corriendo en las calles, y nosotros con pruebas de hisopado por qué no nos podemos juntarnos 20 a entrenar solos, es raro. Ojalá tengamos la posibilidad de arrancar, si vamos a esperar la vacuna será largo y lo va a padecer el fútbol nacional y a nivel de selección”.

Feliz cumple @R_Villeda Gracias por permitirme compartir este sentimiento. Que seas muy feliz pic.twitter.com/BzL90zPTWt — Pedro Troglio (@TroglioPedro) July 30, 2020

Además, contó que desde el Albo están listos para la vuelta: “Tenemos todo preparado para el día que lo autoricen y nosotros como cuerpo técnico tenemos armado todo lo de la bioseguridad, no trabajar con todos los delanteros juntos, porque si mañana se me contagia uno, se me contagian los demás, mejor los separamos, al menos al inicio, trabajar en grupos, al menos hasta 15 días, solo esperamos el ok, entiendo hay una cuestión en salud”.

Para finalizar, el argentino se refirió lo importante que es el deporte para los hondureños: “Debemos de pensar en las masas generales y el fútbol le gusta a la mayoría y ayuda a la gente en lo anímico. No es que con el fútbol salvamos las vidas, pero distraemos un poco, si bien la vida es lo más importante, pero se tiene que trabajar porque el recibo de la luz siempre llega, pago de alquiler”.