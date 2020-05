¿Troglio deja Olimpia? El técnico confesó que su sueño es dirigir otro equipo

La llegada de Pedro Troglio le dio nuevas esperanzas a Olimpia. El entrenador argentino logró obtener el Apertura 2019, terminó primero en la tabla acumulada y está con un pie en las semifinales de la Concachampions. No eran muchos los que creyeron que en su primera experiencia en el fútbol hondureño iba a obtener todo lo que alcanzó hasta ahora. El técnico fue una grata sorpresa para todos.

Debido a esto, los directivos de los Albos lo cuidan entre algodones para que se sienta cómodo y no exista la posibilidad de irse. Troglio es un técnico muy reconocido en su país y en Sudamérica también. No es raro que reciba ofertas o acercamientos de equipos importantes de la región, sobre todo al ver lo que está consiguiendo. Son varias las miradas puestas en el subcampeón del mundo con Argentina.

Pero lo que nadie esperaba es que en una entrevista, el entrenador termine hablando de la posibilidad de dirigir a otro equipo y lo importante que era para él: “No quiero herir a Olimpia que me lo está dando todo. Acá es un espectáculo, pero Colo Colo es uno de los grandes de Sudamérica. Es un club bárbaro que seduce a cualquiera. Algún día, si se da, sería genial”.

Pedro Troglio ��: “Garrido y Maidana están cerca cerrar su contrato por un año mas”���� pic.twitter.com/soVo0XiYnf — Caleb Alvarado (@caleb_alvarado7) May 21, 2020

En la charla con el medio Grítalo contó que lo fueron a buscar cuando dejó su cargo Mario Salas, pero no se terminó dando la posibilidad de ir al Cacique: "Cuando se fue, me contactó un representante chileno. Me preguntó si podía dar mi nombre, en una lista de diez técnicos. Le dije que sí. Hay que ver a quién eligen. Todavía soy joven y todo es posible”.

Para cerrar y aumentar la preocupación de los aficionados de los Albos, elogió mucho a la liga chilena y mostró sus ganas de ir allí en un futuro más que cercano: "Es un campeonato lindo. A Chile siempre lo veíamos bien, porque se podían conseguir cosas que en Argentina no, pero nunca se dio ir a algún club. Solo entré en muchas listas, pero nunca estuve realmente cerca de ir”.