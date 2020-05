¿Todo confirmado? Troglio dijo cuando Olimpia deberá volver a los entrenamientos

Los directivos de la Liga Nacional de Honduras decidieron dar por terminado el torneo. Debido a esto, no se sabe a ciencia cierta cuando se retomará el deporte. La pandemia parece no tener un fin cercano y esto provocaría que la reanudación del torneo no suceda en estos próximos meses. Pese a eso, la Copa de Campeones de Concacaf analiza la vuelta para agosto y obliga a los equipos a prepararse.

Este es el caso de Olimpia que está en los cuartos de final del torneo. Los Albos vencieron en la ida a Montreal Impact y tiene un pie en las semifinales de la competición internacional. Con todo parado, tienen que empezar a buscar la manera de que se los autorice para entrenar o tendrán serios problemas para enfrentar Concachampions, si es que se reanuda en el tiempo que confirmaron las autoridades.

Sobre esto habló Pedro Troglio en una entrevista con su compatriota, Walter Safarían, y dio una fecha estimativa para el regreso a las prácticas con todo el plantel: "Habría que arrancar con la pretemporada el 25 de julio porque se habla de terminar la Concacaf Champions a finales de julio, más el campeonato de la liga a finales de agosto".

El más popular ���� pic.twitter.com/WSnImdRlWK — Club Olimpia Deportivo (@CDOlimpia) May 4, 2020

Además, habló sobre sus ganas de continuar en Honduras y los motivos por no continuar en su país: "Acá siento mucha calma. Eso que hacía cuatro años no salía campeón y lo necesitaba. Yo siento que no tengo lugar en Argentina. Cuando me fui de Gimnasia estuve en la lista de varios equipos, pero no fui elegido. Cuando uno cree que lo mejor que tiene es la trayectoría".

Se lo siente cómodo al entrenador en Olimpia y ya está pensando en un nuevo desafíó. Lo más importante para su equipo es que no se suspenda la competición continental que lo encuentra haciendo una gran campaña. Los Albos tiene la gran chance de terminar con la hegemonía de los mexicanos en ese torneo y no quieren que se termine cancelando para perder la oportunidad.