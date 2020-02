Sub 17 de Panamá jugará contra tres selecciones de Europa

La selección nacional sub 17 de Panamá tendrá tres amistoso de gran factura entre el 30 de marzo y el 8 de abril del presente año.

Los dirigidos por Jorge Dely Valdés estarán de gira por Eslovenia como parte de su preparación de cara el premundial de la categoría, con vistas a la Copa del Mundo de Perú 2021.

El campeonato, llamado UEFA U16 International Development Tournaments, enfrentará a la escuadra canalera contra Luxemburgo, Eslovenia, y Moldavia. En este momento, los muchachos se mantienen entrenado tres días por semana para llegar a la competencia lo con el mayor ritmo posible.

Calendario de partidos con horario esloveno, con diferencia de seis horas respecto a Panamá:

Jueves 2 de abril, Luxemburgo vs. Panamá (SRC Bakovci Stadium, 4:00 p.m.)

Sábado 4 de abril, Eslovenia vs. Panamá (SNK Radgona Stadium, 4:00 p.m.)

Martes 7 de abril, Panamá vs. Moldavia (SRC Bakovci Stadium, 11:00 a.m.)



Jorge Dely Valdés. director técnico de Panamá.