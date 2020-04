Selección de México le lanzó un reto a Costa Rica

Muchos países ya cumplieron con dos o tres semanas de cuarentena, recomendada por los expertos mundiales en salud a causa de la pandemia del coronavirus. Ante esto, los equipos y federaciones de fútbol buscan una manera de mantenerse activos, por lo menos en sus redes sociales.





Si bien es cierto algunos conjuntos ya volvieron a los entrenamientos, como el Bayern Munich, en otras partes del mundo todavía ni se sueña con volver a la normalidad, mucho menos con entrar en acción nuevamente en el ámbito del deporte.



Thomas Muller en un entrenamiento reciente con el Bayern Munich.



Es por eso que se pusieron de moda los "retos y nominaciones" de todo tipo, desde el 10 toques challenge (había que dominar un rollo de papel higiénico y darle diez toques de 'balon' sin dejarlo caer) hasta cualquier elocuencia que se le pudiera ocurrir a los community managers de las distintas páginas.



En este caso, un nuevo "challenge" comenzó con la cuenta oficial de Twitter de la Selección Argentina de fútbol. En el mismo, se retó a que cada cuenta subiera un video de atajadas de alguno de sus porteros referentes; y por supuesto, por el lado argentino fue imposible no poner a Sergio el "Chiquito" Romero, recordando sus penales atajados en la semi final contra Holanda del Mundial 2014.



Seguido a eso, los argentinos nominaron a la Selección Mexicana de Fútbol, y esta no dudó en responder la publicación con uno de los mejores guardametas de su historia: Jorge Campos. La cuenta publicó una atajada de el ex jugador contra Alemania en el mundial de Francia 1998, para después de eso nominar a la Selección de Costa Rica, que por ahora, no ha enviado una respuesta. Las opciones podrían variar, pero muchos pensarán en Keylor Navas, Gabelo Conejo, y Jose Francisco Porras, entre otros.